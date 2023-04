Chelsea zmarnowała kapitalne okazje. Real bezlitośnie to wykorzystał

Zobacz trening piłkarzy Chelsea do meczu z Milanem w ramach 3. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Przygotowania Chelsea do meczu z Milanem w 4. kolejce Ligi...

Piłkarze Realu Madryt przylecieli do Helsinek, gdzie w środę 10 sierpnia zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt w meczu o Superpuchar Europy.

Real Madryt przyleciał do Helsinek

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ NA ŻYWO CHELSEA - REAL W EUROSPORT.PL

Real przyjechał do Londynu z dwubramkową zaliczką i nic dziwnego, że był faworytem do awansu. Piłkarze trenera Franka Lamparda zapowiadali jednak, że łatwo skóry nie sprzedadzą i faktycznie zagrali bardzo ambitnie.

Doskonałe okazje Chelsea

Bramkarz Napoli bohaterem pierwszej połowy. Cuda między słupkami nie wystarczyły Gigantyczne... czytaj dalej » Chelsea miała z Realem rachunki do wyrównania. Oba zespoły grały ze sobą w tej fazie także przed rokiem. Podopieczni trenera Carlo Ancelottiego wygrali wówczas w Londynie 3:1, a w rewanżu przegrali po dogrywce 2:3.

Od początku wtorkowej konfrontacji gospodarze przystąpili do ataków. Doskonałą okazję na gola mieli już w 10. minucie. Po błyskawicznej akcji prawą stroną najpierw Kai Havertz nie trafił czysto w piłkę, a ta spadła pod nogi niepilnowanego N'Golo Kante. Francuz jednak fatalnie przestrzelił.

W odpowiedzi Rodrygo uderzył z ostrego kąta w słupek. Szczęścia po szybkich kontrach próbowali także Luka Modrić i Karim Benzema.

Najlepszą okazję na gola miał jednak obrońca miejscowych Marc Cucurella, który tuż przed przerwą znalazł się oko w oko z Thibautem Courtoisem, ale belgijski golkiper kapitalnie obronił.

Źródło: Getty Images Marc Cucurella powinien dać prowadzenie Chelsea

Gole Rodrygo

Po zmianie stron Chelsea nadal naciskała. Raz jeszcze przed świetną szansą stanął Kante, ale w ostatniej chwili jego strzał zablokował Eder Militao.

O tym, że niewykorzystane okazje się mszczą, przekonaliśmy się w 58. minucie. Wówczas Real wyprowadził kolejną błyskawiczną kontrę, którą z bliskiej odległości mocnym strzałem wykończył Rodrygo.

Źródło: Getty Images Rodrygo cieszy się z gola

Ten sam piłkarz trafił także w 80. minucie. Wówczas Federico Valverde poszedł na przebój, by na koniec podać do Rodrygo, który miał przed sobą pustą bramkę i dopełnił formalności. Real się bawił i do końca spotkania kontrolował już wydarzenia.

W przeszłości Królewscy aż 14 razy zdobywali najważniejsze trofeum w europejskiej piłce klubowej. W obecnej edycji bronią tytułu i są na dobrej drodze do kolejnego sukcesu.

Real w kolejnej rundzie zmierzy się z Manchesterem City lub Bayernem Monachium. Półfinały zaplanowano na 9-10 i 16-17 maja, a finał odbędzie się 10 czerwca w Stambule.

Chelsea - Real Madryt 0:2 (0:0).

Bramki: Rodrygo (58, 80).

Sędzia: Daniele Orsato (Włochy).

Pierwszy mecz Real wygrał u siebie 2:0. Awans - Real.

Wyniki rewanżowych meczów 1/4 finału Ligi Mistrzów (* - oznacza awans):

wtorek

Chelsea - Real Madryt* 0:2 (0:0); (pierwszy mecz - 0:2)

Napoli - AC Milan* 1:1 (0:1); (0:1)

środa

Inter Mediolan - Benfica Lizbona (2:0)

Bayern Monachium - Manchester City (0:3)

półfinały (9-10 i 16-17 maja):

AC Milan - Benfica Lizbona/Inter Mediolan

Real Madryt - Manchester City/Bayern Monachium