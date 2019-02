Zmotywowana Chelsea rozgromiła Huddersfield. Dwa gole Higuaina

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

- Nie rozumiem tego, piłkarze też. Może to moja wina, może nie potrafię ich zmotywować. Jestem sfrustrowany, gdyż podczas meczu nie widziałem efeketów mojej pracy - powiedział menedżer Chelsea Maurizio Sarri po porażce jego zespołu z Bournemouth (0:4).

Po przygnębiającej porażce w ostatniej kolejce z Bournemouth 0:4, menedżer The Blues Maurizio Sarri załamywał ręce.

- Nie potrafię zmotywować piłkarzy – przyznał po porażce Włoch.

Na szczęście dla fanów z niebieskiej części Londynu, drużyna błyskawicznie się podniosła. W sobotę Chelsea rozgromiła na Stamford Bridge czerwoną latarnię Premier League, zespół Huddersfield Town.

Higuain rozpoczął strzelanie

Pogrom The Terriers gospodarze rozpoczęli w 16. minucie. Prowadzenie ekipie Sarriego dał wypożyczony z Juventusu Gonzalo Higuain. Było to premierowe trafienie Argentyńczyka w Premier League. Wcześniej wystąpił on w starciu z Bournemouth, natomiast debiutował w spotkaniu Pucharu Anglii przeciwko Sheffield Wednesday.

Jak podał serwis Opta, dla Higuaina był to już 37. gol strzelony dla drużyny prowadzonej przez Sarriego. Wcześniej obaj panowie razem pracowali w Napoli.

Tuż przed przerwą na 2:0 podwyższył Eden Hazard. Belg wykorzystał jedenastkę podyktowaną za faul Eliasa Kachungi na Cesarze Azpilicuecie.

Dobijanie gości

W drugiej połowie The Blues nie zamierzali zwalniać tempa. W 66. minucie swojego drugiego gola w tym meczu strzelił Hazard, a chwilę później z dubletu mógł się również cieszyć Higuain.

Wynik spotkania w 86. minucie ustalił David Luiz. Chelsea szybko otrząsnęła się po porażce z The Cherries i wygrała z Huddersfield Town 5:0.

Chelsea - Huddersfield 5:0