Gol ze spalonego uratował Chelsea. Szydercze brawa dla sędziów

- We want Sarri out, we want Sarri out - często niosło się po stadionie w Cardiff z sektora kibiców gości. Fani Chelsea domagali się kolejny raz w ten sposób zwolnienia szkoleniowca Maurizio Sarriego i była to ta bardziej parlamentarna przyśpiewka.

Fabiański nie miał wsparcia. West Ham zdominowany W sobotni wieczór... czytaj dalej » Frustrację spowodowała fatalna postawa londyńskiej drużyny, która nie umiała poradzić sobie z rywalem walczącym o utrzymanie. Cardiff jest trzecie od końca w tabeli. W rywalizacji z tak niżej notowanym przeciwnikiem londyńczycy muszą sięgać po trzy punkty, jeśli chcą zapewnić sobie udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

Furia trenera

Walijczycy objęli prowadzenie na początku pierwszej połowy po ładnym strzale Victora Camarasa z linii pola karnego. Zawodnik gospodarzy trafił szczęśliwie, bo piłka spadła mu na nogę po raczej nieudanym dośrodkowaniu Harry'ego Artera.

Sarri zareagował błyskawicznie. Za chwilę po boisku biegał najlepszy piłkarz Chelsea Eden Hazard. Belg ewidentnie rozruszał grę The Blues. Goście spychali do defensywy zawodników Cardiff. Mur w końcu, w 84. minucie, sforsował Cesar Azpilicueta. Sędzia Craig Pawson uznał bramkę, choć Hiszpan – jak pokazały powtórki telewizyjne – był na spalonym.

Ta sytuacja i inne decyzje Pawsona wywołały furię Neila Warnocka. Chodziło też o zaledwie żółtą kartka dla Antonio Ruedigera, który faulował wychodzącego do dalekiego podania Kennetha Zohore oraz o dwa możliwe przewinienia Chelsea w polu karnym.

Złość w niczym jednak nie pomogła. W 91. minucie rezerwowy Ruben Loftus-Cheek wyprzedził obrońcę i doszedł do podania Williana z prawej strony, zapewniając Chelsea trzy punkty.

Szydercze brawa

Arbiter długo nie schodził z murawy po końcowym gwizdku. Warnock stał na środku boiska i w szyderczy sposób nagradzał brawami schodzących sędziów.



Neil Warnock after robbing by Craig Pawson team in #CARCHE#VAR#EPLpic.twitter.com/tXbum1VEvC — Fushima Arsenal (@Fushima19) 31 marca 2019





Niewykluczone, że Premier League nałoży surową karę na trenera Cardiff. Rzadko dochodzi do takich scen na piłkarskich boiskach. A ta była wyjątkowo zaskakująca. Przez moment wydawało się, że Warnock nie przepuści sędziów do szatni, w końcu odpuścił.

Cardiff dalej zajmuje 18. miejsce w tabeli i ma pięć punktów straty do będącego na pierwszej bezpiecznej pozycji Burnley, które ma jeden rozegrane mecz więcej.

Chelsea po 31 meczach ma 60 punktów i traci jeden do miejsca gwarantującego Champions League.