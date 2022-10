Alarm u Francuzów, Varane schodzi z boiska ze łzami. Kontuzja tuż przed mundialem

Była 56. minuta sobotniego hitu ligi angielskiej. Varane próbował zatrzymać pędzącego lewym skrzydłem Pierre-Emericka Aubameyanga. Francuzowi ta sztuka się nie udała, nie trafił w piłkę i padł na murawę.



One touch from Aubameyang and Varane is down faking an injury pic.twitter.com/LHGzrdhSHY — Bla Yaw (@obrempong__) October 22, 2022

Raphael Varane pocieszany przez kolegów

Kolejny popis Haalanda. City depcze liderowi po piętach Erling Haaland... czytaj dalej » Długo się z niej nie podnosił. Okazało się, że nieudana interwencja kosztowała go kontuzję. Varane zdołał o własnych siłach opuścić boisko. Był zdruzgotany, miał łzy w oczach, jakby wiedział, że uraz jest poważny.

Być może na tyle, że wykluczy go z udziału w rozpoczynających się za niespełna miesiąc mistrzostwach świata. W Katarze reprezentacja Francji będzie broniła tytułu.

"Jego cierpienie sugeruje poważną kontuzję, a za chwilę mundial" - napisała na swojej stronie internetowej gazeta "L'Equipe".

Varane'a pocieszali koledzy z zespołu. W minucie 60. zastąpił Victor Lindelof.

Na Stamford Bridge ostatecznie padł wynik 1:1. Gospodarze objęli prowadzenie w 87. minucie po golu z rzutu karnego Jorginho. Wyrównał rzutem na taśmę, w minucie 94., Casemiro.