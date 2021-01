Manchester City rozprawił się z Chelsea. Pierwsza połowa niczym nokaut

Bożonarodzeniowe party Tottenhamu. Mourinho: jestem zawiedziony Wbrew restrykcjom... czytaj dalej »

Chelsea wygrała zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań i przed niedzielnym meczem traciła już siedem punktów do prowadzącego w tabeli Liverpoolu. W poprzedniej kolejce podopieczni Franka Lamparda tylko zremisowali z Aston Villą (1:1).

Teraz mieli idealną okazję do rehabilitacji. Nie dość, że grali z rywalem do walki o tytuł, to na dodatek The Citizens mieli przymusowy odpoczynek z powodu zakażeń koronawirusem, a Josep Guardiola nie mógł skorzystać z aż siedmiu piłkarzy.

Bezradna Chelsea

Jednak po pierwszej połowie było już po meczu. Goście mieli zdecydowaną przewagę i w 18. minucie wyszli na prowadzenie, gdy podanie Phila Fodena wykorzystał Ilkay Guendogan. Jakby tego było mało, zaledwie chwilę później uderzeniem na bliższy słupek podwyższył 20-letni reprezentant Anglii. Tym razem asystę zanotował Kevin de Bruyne.

Belg miał sporo miejsca w środku pola i konstruował kolejne akcje gości. Po jednej z nich pomocnik sam trafił do siatki, gdy pierwszy doszedł do piłki po strzale w słupek Raheema Sterlinga. 0:3. Absolutny nokaut.

Chelsea była bezradna. W żaden sposób nie potrafiła zagrozić bramce przyjezdnych. Gdy w końcu Christian Pulisic i Timo Werner zdołali zaatakować, to pierwszy z wymienionych zbyt długo zwlekał z uderzeniem i John Stones zdołał go zablokować.

Źródło: Getty Images Manchester City nie dał szans Chelsea

Pełna kontrola City

Po raz ostatni Chelsea wygrała u siebie różnicą trzech goli z Manchesterem City ponad 40 lat temu. W niedzielę The Blues nie mieli co marzyć nawet o remisie. Kolejne minuty mijały, a gospodarze męczyli się. Mieli problem z rozegraniem, o oddaniu strzału nie wspominając.

The Citizens spokojnie kontrolowali wydarzenia na boisku, nie spieszyli się i czekali na kontry. Dopiero w doliczonym czasie gry zdecydowanie zwolnili, co wykorzystali gospodarze, a konkretnie Callum Hudson-Odoi, który trafił z kilku metrów po podaniu Kaia Havertza.

Dzięki wygranej goście awansowali na 5. miejsce w tabeli, najwyższe w obecnym sezonie. Do broniącego tytułu Liverpoolu, który swój mecz z Southampton rozegra w poniedziałek, tracą po niedzielnym spotkaniu 4 punkty.

Natomiast na Stamford Bridge może być bardzo nerwowo. Lampard nie może spać spokojnie.

Chelsea – Manchester City (1:3)

Bramki: Hudson-Odoi (90+2) - Guendogan (18), Foden (21), De Bruyne (34)

Wyniki spotkań 17. kolejki Premier League:

Everton – West Ham United 0:1

Manchester United – Aston Villa 2:1

Tottenham – Leeds 3:0

Crystal Palace – Sheffield United 2:0

Brighton – Wolverhampton 3:3

West Bromwich Albion – Arsenal 0:4

Newcastle – Leicester 1:2

Chelsea - Manchester City 1:3

Southampton – Liverpool (poniedziałek, 21:00)

Burnley – Fulham (mecz przełożony)