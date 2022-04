Koncert Benzemy w Londynie. Obrońcy trofeum pod ścianą

Manchester City przebił się przez hiszpański mur. Sprawa awansu wciąż otwarta Atletico Madryt... czytaj dalej » Broniąca drugiego w swojej historii tytułu Chelsea i 13-krotny zdobywca najważniejszego europejskiego trofeum stanęli naprzeciw siebie na Stamford Bridge, by rozpocząć walkę o półfinał Ligi Mistrzów.

Gospodarze nie zwlekali z próbą przekonania własnej publiczności, że są bardzo zdeterminowani do narzucenia Realowi własnych warunków gry. Już od pierwszych sekund rozpoczęli atak na bronioną przez Thibauta Courtoisa bramki gości.

Ale Real nie pozostawał dłużny i szybko przypomniał obrońcom trofeum, że potrafi wykorzystać każdą okazję do skutecznego kontrataku. Chelsea przed stratą gola jeszcze przed upływem pierwszego kwadransa gry uratowała poprzeczka.

Koncert Benzemy

Na moment gra się uspokoiła, ale potem nadeszły trzy minuty, które uciszyły trybuny na Stamford Bridge.

Najpierw kapitalne rozegranie piłki w środkowej strefie boiska i błyskawiczny atak Viniciusa Juniora i Karima Benzemy, zakończone fenomenalnym strzałem Francuza, który kilka tygodni temu pogrzebał marzenia Paris Saint-Germain. A kilkadziesiąt sekund później koronkowy atak pozycyjny, zakończony idealnym podaniem Luki Modricia. Ponownie wprost na głowę Benzemy, który po raz drugi pokonał Edouarda Mendy'ego.



Chelsea, która z przytupem rozpoczęła spotkanie, po 25 minutach musiała szukać nowych sposobów na odwrócenie losów meczu.

Drugi oddech Chelsea

Zadanie nie było łatwe, bo Real niemal natychmiast po objęciu prowadzenia dosłownie zamurował dostęp do własnej bramki. Mimo to w 40. minucie udało się w tym murze znaleźć niewielki wyłom. Po bardzo rozważnie rozegranym ataku Reece James wycofał piłkę do Jorginho, a Włoch zagrał świetne podanie za plecy obrońców Realu. Tam czekał już Kai Havertz, po którego główce skapitulował Courtois. Zrobiło się 1:2.

Benzema na trzy

Ale nie takiej pogoni za wynikiem oczekiwała Chelsea po powrocie na boisko.

Już w pierwszych sekundach drugiej połowy kuriozalny błąd popełnił Mendy, który wyszedł daleko przed własną bramkę i zbyt lekko zagrał do Antonio Rudigera. We wszystko wmieszał się Benzema, który odebrał zupełnie pogubionym piłkarzom piłkę i umieścił ją w siatce po raz trzeci.

Nie na wiele zdały się zmiany dokonane przez Thomasa Tuchela. Całkowicie wybita z rytmu Chelsea nie potrafiła znaleźć właściwego sobie rytmu. Gospodarze rozgrywali piłkę zbyt długo, pozwalając Realowi na poukładanie szyków obronnych i skuteczne zamknięcie dostępu do własnej bramki.

Niewiele zmieniło też pojawienie się na boisko Romelu Lukaku. Belg co prawda szybko znalazł się w dogodnej sytuacji do strzelenia gola, ale zagrał obok słupka bramki Courtoisa.

Belgijski bramkarz był zresztą jednym z najjaśniejszych punktów znakomicie grającej drużyny gości. Tylko raz, przy bramce Havertza, odrobinę spóźnił się z interwencją. Poza tym bronił perfekcyjnie, udaremniając zdecydowaną większość strzeleckich prób Chelsea.



Trudna sytuacja Chelsea

Chelsea nie wykorzystała atutu gry przed własną publicznością, opuszczającą z rozgoryczeniem trybuny Stamford Bridge na długo przed ostatnim gwizdkiem. Przed rewanżem w Madrycie podopieczni Tuchela zafundowali sobie wyjątkowo trudną sytuację.

Jeśli myślą o przedłużeniu szans na obronę trofeum, będą musieli znaleźć zupełnie nowy pomysł na pokonanie Królewskich.

Chelsea Londyn - Real Madryt 1:3 (1:2)

Bramki: Kai Havertz (40.) - Karim Benzema (21., 24., 46.)

Program ćwierćfinałów Ligi Mistrzów:



wtorek, 5 kwietnia

Manchester City - Atletico Madryt 1:0 (0:0)

Benfica - Liverpool 1:3 (0:2)



środa, 6 kwietnia

Chelsea Londyn - Real Madryt 1:3 (1:2)

Villarreal - Bayern Monachium 1:0 (1:0)



rewanże

wtorek, 12 kwietnia

Bayern Monachium - Villarreal

Real Madryt - Chelsea



środa, 13 kwietnia

Liverpool - Benfica

Atletico Madryt - Manchester City



półfinały

Manchester City/Atletico Madryt - Chelsea/Real Madryt

Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern Monachium



finał - 28 maja w Saint-Denis