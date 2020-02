Gnabry podziękował Lewandowskiemu. "Mogę oddać mu tytuł piłkarza meczu"

Lewandowski rozpracował Chelsea. Bayern nokautuje w Londynie Wielki wieczór... czytaj dalej » Gnabry trafił do siatki rywali w 51. i 54. minucie, w obu przypadkach po asystach Lewandowskiego. Polak zresztą w 76. minucie ustalił wynik na 3:0, trafiając z bliska do pustej bramki po świetnym podaniu Alphonso Daviesa.

Doskonała współpraca

Po końcowym gwizdku Gnabry został wybranym piłkarzem meczu, ale nie zapomniał również o starszym koledze z drużyny.

- Robert wypracował mi gole, które sam mógł strzelić. Mogę oddać mu tytuł piłkarza meczu. Wywieraliśmy dzisiaj dużą presję na rywalach i wykorzystaliśmy momenty przejścia do ataku. Jesteśmy po prostu szczęśliwi - przyznał.

Co ciekawe, kilka dni temu, w piątek, w ligowym meczu z Paderborn to Gnabry dwukrotnie wykładał piłkę jak na tacy Lewandowskiemu, a Polak trafiał do siatki. We wtorek role się odwróciły. Lewandowski z "pozdrowieniami z Londynu". "Pierwszy krok zrobiony" To był jego mecz.... czytaj dalej »

Londyn mu służy

Niemiec ma już sześć goli w sześciu meczach tej edycji Ligi Mistrzów. Łącznie w tym sezonie zgromadził już 17 trafień w 30 spotkaniach.

- Znam Serge'a od bardzo dawna. Świetnie się rozwinął. Jest doskonały zwłaszcza w sytuacjach jeden na jeden. Bardzo się cieszę, że go mamy - tak skrzydłowego wychwalał po meczu trener Bawarczyków Hansi Flick.

24-letni piłkarz upodobał sobie strzelanie w Londynie. W fazie grupowej bieżącej edycji mistrzowie Niemiec ograli Tottenham na jego terenie aż 7:2, a Gnabry zdobył cztery bramki.

Przed rewanżem, który odbędzie się 18 marca w Monachium, losy rywalizacji wydają się rozstrzygnięte, zwłaszcza że Chelsea wystąpi poważnie osłabiona. Oprócz zawieszonego za czerwoną kartkę Marcosa Alonso, nie będzie mógł zagrać m.in. pauzujący za żółte kartki włoski pomocnik Jorginho.



Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów:

18 lutego, wtorek

Atletico Madryt - Liverpool 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0)



19 lutego, środa

Atalanta Bergamo - Valencia 4:1 (2:0)

Tottenham Hotspur - RB Lipsk 0:1 (0:0)

25 lutego, wtorek

Chelsea Londyn - Bayern Monachium 0:3 (0:0)

SSC Napoli - Barcelona 1:1 (1:0)



26 lutego, środa (oba mecze o godz. 21)

Real Madryt - Manchester City

Olympique Lyon - Juventus Turyn