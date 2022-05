Liverpool wywalczył Puchar Anglii. Chelsea znów przegrała konkurs rzutów karnych

Faworytem decydującego meczu był zespół prowadzony przez trenera Juergena Kloppa, który ma jeszcze matematyczne szanse na wygranie Premier League, zagra w finale Ligi Mistrzów i zdobył już w tym sezonie Puchar Ligi Angielskiej. W finale tych ostatnich rozgrywek liverpoolczycy również mierzyli się z Chelsea, triumfując dopiero po zaciętej serii rzutów karnych. Manchester City bliżej obrony tytułu. Niesamowity De Bruyne Wszystko wskazuje... czytaj dalej »

Oczekiwanie na gola

Podobnie jak we wspomnianym spotkaniu, rywalizacja na Wembley w sobotę była niezwykle wyrównana. Już w pierwszych minutach wynik meczu mógł otworzyć Luis Diaz, który sprawiał sporo problemów defensywie londyńczyków. Kolumbijczyk stanął nawet oko w oko z Edouardem Mendym, ale przegrał ten pojedynek.

W odpowiedzi Christian Pulisic strzelał ze środka pola karnego. Do szczęścia zabrakło mu bardzo niewiele. Piłka o centymetry minęła słupek.

Liverpool nieco przeważał do przerwy, ale nie odbiło się to na wyniku. Na domiar złego The Reds stracili w pierwszej odsłonie Mohameda Salaha, który po dwóch kwadransach opuścił boisko z kontuzją. Jego miejsce zajął Diogo Jota.



HT: Chelsea 0-0 Liverpool



Shots: 3-9

Shots on target: 1-1

Possession: 40%-60%

Passing accuracy: 81%-87%

Big chances: 1-2

Corners: 0-2



Chelsea resisting the Liverpool onslaught for now. pic.twitter.com/k2srgS1mbv — Squawka News (@SquawkaNews) May 14, 2022

Obijane słupki i poprzeczka

Po zmianie stron to stołeczny zespół ruszył z animuszem do ataku. Alisson znalazł się pod dużą presją i nie miał nic do powiedzenia po strzale Marcosa Alonso z rzutu wolnego wykonywanego z bardzo ostrego kąta. Piłka przeleciała nad brazylijskim bramkarzem, ale uratowała go poprzeczka.

Potem bliżej powodzenia był Liverpool, który szczególnie w końcówce podstawowego czasu gry powinien był rozstrzygnąć losy finału na swoją stronę. Piłkarze Kloppa marnowali jednak doskonałe okazje. Najpierw minimalnie pomylił się Diaz, trafiając w słupek po uderzeniu z pola karnego. Kilkadziesiąt sekund później obramowanie bramki Chelsea z bliska obił futbolówką Andrew Robertson. W doliczonym czasie drugiej połowy kolejnej szansy nie wykorzystał Diaz. Rezultat niezmiennie wskazywał 0:0.

Źródło: Getty Images Andrew Robertson z najbliższej odległości trafił w słupek

Zdecydowały rzuty karne

Żadnej ze stron nie udało się wypracować przewagi bramkowej również w dogrywce i tak, jak w finale Pucharu Ligi Angielskiej, 120 minut walki zakończyło się bez goli. Rozstrzygnięcie poznaliśmy dopiero po konkursie "jedenastek".

Ten wyglądał jednak zupełnie inaczej niż we wspomnianym meczu. Wówczas dopiero w 22. próbie z karnego pomylił się Kepa Arrizabalaga. Tym razem szybko zawiódł Cesar Azpilicueta, który jako drugi z drużyny Chelsea podszedł do piłki. Dla londyńczyków bezbłędnie strzelali: Marcos Alonso, Reece James, Ross Barkley i Jorginho, ale The Blues musieli liczyć na potknięcie przeciwników.

Liverpoolczycy wykorzystali cztery karne z rzędu (James Milner, Thiago Alcantara, Roberto Firmino i Trent Alexander-Arnold). Triumf miał przypieczętować Sadio Mane, lecz niespodziewanie nie poradził sobie z presją i zabawa zaczęła się od nowa.

W następnej kolejce nie zawiedli Hakim Ziyech i Diogo Jota. Chwilę później Alisson poradził sobie jednak ze strzałem Masona Mounta. Losy Pucharu Anglii w efekcie spoczywały na barkach Konstantinosa Tsimikasa, który trafił do siatki i to Liverpool sięgnął po drugie trofeum w sezonie.