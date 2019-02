Kara dla Kepy, worek bramek Boruca, Fabiański nie zatrzymał mistrzów Anglii

Chelsea zdecydowała się ukarać czterech kibiców zakazami stadionowymi za niecenzuralne okrzyki o charakterze rasistowskim kierowane do Raheema Sterlinga. Śledztwo w tej sprawie prowadzi również angielska policja. Do incydentu doszło podczas sobotniego meczu Chelsea - Manchester City (2:0).

W niedzielę w finale Pucharu Ligi Arrizabalaga nie zszedł na zmianę pod koniec dogrywki, czym wywołał furię trenera Maurizio Sarriego. Na reakcję nie trzeba było czekać. Włoski szkoleniowiec za niesubordynację posadził najdroższego bramkarza świata na ławce rezerwowych w meczu derbowym z Tottenhamem Hotspur. Jego miejsce zajął Willy Caballero.

Nie posłuchał trenera, został ukarany. Bramkarz Chelsea się doigrał Bramkarz Chelsea... czytaj dalej » Drużyna Chelsea po fali krytyki w ostatnich tygodniach wzięła się w garść i wygrała ważne dla siebie spotkanie 2:0. Trzy punkty pozwoliły The Blues dalej utrzymywać się w grze o miejsce dające Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie. Londyńczycy tracą sześć punktów do czwartego Arsenalu.

Trippier dobił Tottenham śmiesznym samobójem

Zwycięstwo Chelsea zapewnili w drugiej połowie Pedro Rodriguez i obrońca Tottenhamu Kieran Trippier, który nie dał swojemu bramkarzowi Hugo Llorisowi szans, pakując piłkę do siatki niczym napastnik rywali.

Kiepski wieczór Boruca

Artur Boruc wpuścił aż pięć goli w spotkaniu z Arsenalem, które jego AFC Bournemouth przegrało w Londynie aż 1:5. Były bramkarz reprezentacji Polski nie miał za wiele do powiedzenia przy straconych bramkach. Angielscy kibice w mediach społecznościowych krytykowali go, że niewystarczająco usztywnił nadgarstek przy ostatnim golu dla Kanonierów, którego z rzutu wolnego Powrót do Premier League po czterech latach. Rodgers trenerem Leicesteru City Leicester City... czytaj dalej » strzelił Alexandre Lacazette. Nawet jeśli tak było, ta sytuacja nie miała znaczenia dla wyniku meczu.

Fabiański nie zatrzymał mistrzów Anglii

Bramkarz West Hamu skapitulował w 59. minucie. Fabiańskiego z rzutu karnego pokonał napastnik Manchesteru City Sergio Aguero. Obrońcy tytułu odnieśli ważne zwycięstwo, bo ich najwięksi konkurenci do mistrzostwa w tym sezonie – lider z Liverpoolu – pokonali 5:0 Watford. The Citizens tracą do The Reds cztery punkty, ale mają o jedno spotkanie rozegrane mniej.

90 minut Bednarka

Środkowy obrońca rozegrał cały mecz w trzyosobowym bloku obronnym Southampton. Walczący o utrzymanie Święci pokonali 2:0 Fulham po bramkach Oriola Romeu i Jamesa Warda-Prowse’a. Drużyna Bednarka ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową.

W szóstym środowym meczu Manchesteru United pokonał 3:1 Crystal Palace.