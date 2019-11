Młodzież Chelsea znów zaszalała. Szósta ligowa wygrana z rzędu

Ostatnie tygodnie w wykonaniu Chelsea są imponujące. Londyńczycy wygrali właśnie szóste spotkanie z rzędu. Mają najlepszą zwycięską serię spośród wszystkich zespołów ligi, jeśli pozostałe mecze 12. kolejki ułożą się po ich myśli, to zakończą ją w pierwszej trójce.

Tym razem bez nerwów

W tym sezonie ich postawa wielokrotnie przyprawiała kibiców o palpitacje serca. Przykładem było wtorkowe starcie z Ajaksem Amsterdam w Lidze Mistrzów, gdy przy wyniku 1:4 potrafili wrócić do gry i ostatecznie zremisowali 4:4.

W sobotę było inaczej. Trzy punkty zgarnęli pewnie i zasłużenie.

Zostali wynagrodzeni za cierpliwość, bo w pierwszej połowie, mimo kilku sytuacji, piłka nie chciała wpaść do bramki gości. Przełamanie nastąpiło kilka minut po przerwie. W szybkiej akcji Willian odegrał piętą do Tammy'ego Abrahama i ten z zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

22-letni Anglik, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Aston Villi, zdobył swoją dziesiątą ligową bramkę w sezonie, zrównując się z dotychczasowym liderem Jamiem Vardym z Leicester. Jak wyliczyli statystycy, Abraham strzelca z imponującą regularnością - co 90 minut.

Wielka forma Pulisicia

Po otrzymanym ciosie Palace nie potrafiło poważnie zagrozić gospodarzom, którzy na dodatek stwarzali kolejne okazje. Kibiców Chelsea na dobre uspokoiła bramka 21-letniego Christiana Pulisicia. Amerykanin tym samym podtrzymał serię spotkań ze strzelonym golem do trzech. W nich trafił łącznie aż pięciokrotnie.

Wynik 2:0 był dla Palace najmniejszym wymiarem kary. Podczas całego spotkania gospodarze oddali na jego bramkę aż 23 strzały.

Komfort Lamparda

Lampard w pewnym momencie dał odpocząć Abrahamowi, którego zdjął z boiska kilkanaście minut przed końcem. W jego miejsce wszedł Michy Batshuayi. Belg spisał się dobrze, to jego uderzenie dobijał przy drugim golu Pulisic.

Źródło: PAP/EPA Chelsea w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze

To pokazuje, jak wielki komfort, jeśli chodzi o skład ma w tej chwili legenda The Blues. Lampard konsekwentnie na to pracował. Od początku rozgrywek odważnie stawia na młodych zawodników, do czego jest poniekąd zmuszony ze względu na zakaz transferowy ciążący nad klubem. Początki nie były łatwe, ale teraz Chelsea wydaje się być jednym z najlepiej poukładanych zespołów ligi, czego zazdrościć mogą jej choćby inne uznane marki - Arsenal czy Manchester United.

WYNIK:

Chelsea - Crystal Palace 2:0

(Abraham 52', Pulisic 79')