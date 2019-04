Chelsea chce znów zatrudnić legendarnego bramkarza. Zupełnie inna rola w klubie

Cech zapowiedział zakończenie kariery. "Właściwa pora" Bramkarz Arsenalu... czytaj dalej » Doświadczony golkiper niedawno zapowiedział, że ten sezon jest dla niego ostatnim w roli profesjonalnego piłkarza. W maju były reprezentant naszych południowych sąsiadów skończy 37 lat.

Mnóstwo sukcesów

Cech został zawodnikiem Chelsea w 2004 roku. To był początek okresu budowania wielkiego zespołu przy pomocy pieniędzy rosyjskiego magnata Romana Abramowicza. Przez ponad dekadę w The Blues urodzony w Pilźnie piłkarz zdobył m.in. cztery mistrzostwa Premier League, tyle samo razy triumfował z kolegami w Pucharze Anglii. Do tego tego dołożył wygraną w Lidze Mistrzow oraz w Pucharze UEFA. Jego odejście w 2015 roku było pewnym zaskoczeniem.

W Arsenalu Cech stał się od razu pierwszym bramkarzem. Po trzech sezonach regularnych występów, w obecnych rozgrywkach jego pozycja uległa zmianie. Rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie przegrał z Niemcem Berndem Leno. W Premier League były reprezentant Czech pojawił się na boisku tylko siedmiokrotnie.

Teraz - jak podaje gazeta "The Daily Telegraph" - Chelsea ponownie chce mieć go w klubie. Jego nową funkcją będzie praca jako dyrektor techniczny The Blues. Poprzedni, a więc Michael Emenalo zrezygnował w listopadzie 2017 roku. Od tego momentu wiele z jego obowiązków przejęła Marina Granoskaia. Następcy Nigeryjczyka jednak nie znaleziono. Wszystko wskazuje na to, że teraz to się zmieni. Zwolennikiem jego ponownego sprowadzenia jest Abramowicz. Właściciel klubu zawsze miał dobre kontakty z Cechem i bardzo liczył się z jego zdaniem.

Może jeszcze wygrać Ligę Europy

Zainteresowany ma podjąć ostateczną decyzję na temat pracy w Chelsea po zakończeniu sezonu. Na razie chce skupić się na Arsenalu.

Łącznie we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie 36-latek wystąpił w 19 spotkaniach. Dziewięciokrotnie nie stracił gola. Jest podstawowym bramkarzem ekipy w Lidze Europy. Arsenal jest w półfinale tych zmagań. Cech ma zatem szansę na zakończenie kariery dołożyć do listy sukcesów kolejne znakomite osiągniecie.