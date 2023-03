Chelsea gra dalej w Lidze Mistrzów. Odwróciła losy dwumeczu z Borussią Dortmund

W połowie lutego w Dortmundzie niemiecki zespół wygrał po efektownym golu Karima Adeyemiego, którego w rewanżu zabrakło jednak z powodu urazu. Autobus Borussii Dortmund utknął w korku. Mecz Ligi Mistrzów opóźniony Rewanżowe... czytaj dalej »

Borussia przygnieciona problemami

Trener Edin Terzić w Londynie nie mógł skorzystać również m.in. z kontuzjowanego bramkarza Gregora Kobela. Nie był to koniec problemów Borussii. We wtorek autobus gości z opóźnieniem pojawił się na Stamford Bridge, przez co rozpoczęcie spotkania musiało zostać przesunięte o dziesięć minut. Z kolei krótko po pierwszym gwizdku sędziego urazu wykluczającego z gry doznał Julian Brandt i po zaledwie czterech minutach został zmieniony.

Mimo takich okoliczności dortmundczycy niemal do przerwy skutecznie pilnowali korzystnego wyniku z pierwszego meczu. Po kwadransie gry mieli nawet szanse na objęcie prowadzenia na terenie The Blues po groźnym strzale Marco Reusa, lecz świetną interwencją popisał się Kepa Arrizabalaga.

Źródło: Getty Images Kai Havertz strzelił gola z rzutu karnego

Piłkarze Chelsea z czasem wyraźnie przycisnęli jednak rywali. Poważne ostrzeżenie gościom wysłał Kai Havertz, trafiając w słupek po uderzeniu ze skraju pola karnego. Dziesięć minut później reprezentant Niemiec wykazał się większą precyzją i efektownie trafił już do siatki, lecz gol nie został uznany ze względu na pozycję spaloną Raheema Sterlinga. Londyńczycy dopięli swego dopiero w końcówce pierwszej połowy. Sterling dostał wówczas dobre podanie w szesnastce i choć skiksował w pierwszej próbie, to miał dużo miejsca i czasu, a drugim strzałem trafił już pod porzeczkę.



HT: Chelsea 1-0 Dortmund



xG: 1.16-0.07

Shots: 11-2

Shots on target: 3-1

Possession: 43.6%-56.4%

Corners: 3-2



Raheem Sterling puts the Blues into the lead at Stamford Bridge. #UCL — Squawka Live (@Squawka_Live) March 7, 2023

Drugi cios Chelsea

Po odrobieniu strat z Dortmundu gospodarze nie zamierzali zwalniać tempa i chcieli rozstrzygnąć losy awansu przed ewentualną dogrywką. Wrócili z szatni z bojowym nastawieniem, co szybko przyniosło efekt. Już w jednej z pierwszych akcji piłkę dośrodkowaną w pole karne Borussii ręką blokował Marius Wolf i po analizie powtórek Chelsea dostała jedenastkę. Odpowiedzialność za wykonanie rzutu karnego wziął na siebie Havertz, ale po raz drugi w tym meczu uderzył tylko w słupek. Dostał jednak kolejną szansę od arbitra, który uznał, że zawodnicy gości za szybko wbiegli w szesnastkę i w drugim podejściu Niemiec już się nie pomylił.

Źródło: Getty Images Chelsea odwróciła losy dwumeczu 1/8 finału Ligi Mistrzów na Stamford Bridge

Ten gol zmienił obraz spotkania. Drużyna prowadzona przez trenera Grahama Pottera wyraźnie cofnęła się bliżej własnej bramki. The Blues zależało przede wszystkim na obronie wyniku, a swoich szans w ofensywie szukali głównie w kontratakach. Dortmundczycy mieli swoje szanse, ale tego dnia brakowało im skuteczności i mimo kapitalnych rezultatów w tym roku kalendarzowym pożegnali się z Ligą Mistrzów. Była to dopiero pierwsza porażka Borussii w 2023 roku po dziesięciu zwycięstwach z rzędu.

Chelsea - Borussia Dortmund 2:0 (1:0) – pierwszy mecz 0:1 awans Chelsea

Wyniki i program rewanżowych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów (wszystkie spotkania o 21.00):

wtorek, 7 marca

Benfica Lizbona - FC Brugge 5:1 - pierwszy mecz 2:0 awans Benfica

środa, 8 marca

Tottenham Hotspur - AC Milan (0:1)

Bayern Monachium - Paris Saint-Germain (1:0)

wtorek, 14 marca

Manchester City - RB Lipsk (1:1)

FC Porto - Inter Mediolan (0:1)

środa, 15 marca

Real Madryt - Liverpool (5:2)

Napoli - Eintracht Frankfurt (2:0)

Program kolejnych rund:

Losowanie par 1/4 i 1/2 finału: 17 marca (godz. 12.00)

Ćwierćfinały: 11-12 i 18-19 kwietnia

Półfinały: 9-10 i 16-17 maja

Finał: 10 czerwca, Stambuł