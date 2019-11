Od 1:4 do 4:4. Piłkarze Chelsea i Ajaksu zadbali o emocje

Nieskuteczne Napoli. Zaprzepaściło szansę na awans SSC Napoli... czytaj dalej » Drużyny ze stolicy Anglii i Holandii spotkały się już dwa tygodnie wcześniej. Wtedy jednak z dużej chmury spadł mały deszcz. W Amsterdamie padła tylko jedna bramka, którą zdobył w końcówce dla Chelsea Michy Batshuayi. Najwidoczniej obie ekipy postanowiły wszystko, co najlepsze i najbardziej emocjonujące, zostawić na rewanż.

Nic już złego nie miało się stać

Ajax i Chelsea zachwycały kibiców już od pierwszych minut. Dokładnie od drugiej, gdy Tammy Abraham przeciął centrę Quincy’ego Promesa z rzutu wolnego i strzelił gola samobójczego. Odpowiedź Chelsea była natychmiastowa, już po 180 sekundach z rzutu karnego trafił Jorginho. Dwie bramki w pierwszych pięć minut były tylko szaloną zapowiedzią tego, co nadeszło w dalszej części meczu.

Gdy po dziesięciu minutach gry drugiej połowy do bramki trafiał Donny van de Beek, Ajax miał wszystko pod kontrolą. Półfinaliści tegorocznej Ligi Mistrzów prowadzili wówczas już 4:1 i wydawało się, że absolutnie nic nie może się im tego wieczora stać.

Inter oszołomiony. Niesamowita pogoń Borussii Dortmund Ogromne emocje w... czytaj dalej » Przy dwóch wcześniejszych golach Holendrów palce maczał Hakim Ziyech. Najpierw asystował przy trafieniu Promesa, później uderzył fenomenalnie z rzutu wolnego w słupek, po czym piłka po drodze odbiła się od Kepy Arrizabalagi i wpadła do siatki.

Oddać się szaleństwu

Gospodarze bardzo szybko wzięli się do pracy i w pełni oddali się szaleństwu, które narzucił Ajax. Już po ośmiu minutach zaczęli zmniejszać straty za sprawą trafienia Cesara Azpilicuety, a już po dwunastu kolejnych złapali kontakt z gośćmi. Po raz kolejny z karnego trafił Jorginho, lecz tym razem o wiele ważniejsze było to, co poprzedziło jedenastkę. Z boiska wylecieli wówczas Daley Blind i Joel Veltman, obaj za drugie żółte kartki. Chelsea musiała ten dzień skończyć chociaż z punktem.

Fenomenalny wieczór na Stamford Bridge, z marszu kandydujący do miana meczu sezonu, zwieńczył kwadrans przed końcem Reece James. Dobił wówczas główkę Kurta Zoumy, która zatrzymała się na poprzeczce.



—Two goals in the first four minutes

—Two red cards at the same time

—Eight goals total

—Chelsea come back from 4-1 to draw 4-4



Chelsea-Ajax was box office @brfootballpic.twitter.com/VWWOgoYDRC — Bleacher Report (@BleacherReport) November 5, 2019

Chelsea - Ajax Amsterdam 4:4 (1:3)

Bramki: dla Chelsea - Jorginho dwie (5-karny, 71-karny), Cesar Azpilicueta (63), Reece James (74); dla Ajaksu - Tammy Abraham (2-samob.), Quincy Promes (20), Kepa Arrizabalaga (35-samob.), Donny van de Beek (55).

Czerwone kartki: Daley Blind (Ajax, 68), Joel Veltman (Ajax, 69).

Sędzia: Gianluca Rocchi (Włochy).

