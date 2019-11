Dwie czerwone kartki, karny i gol w jednej akcji. "Futbol z Dzikiego Zachodu"

Dwa tygodnie temu amsterdamczycy przegrali z The Blues na własnym stadionie 0:1 i na Stamford Bridge przyjechali żądni rewanżu. Długo szło im rewelacyjnie i z ekipą Franka Lamparda robili, co chcieli.

Od 1:4 do 4:4. Piłkarze Chelsea i Ajaksu zadbali o emocje Osiem goli, w tym... czytaj dalej » Po golu Donny'ego van de Beeka prowadzili już 4:1 i trudno było przypuszczać, że może nastąpić zwrot akcji. Drugą bramkę dla Chelsea zdobył Cesar Azpilicueta, ale obie ekipy wciąż dzieliła przepaść. A do ostatniego gwizdka pozostawało mniej niż pół godziny.

"Nie wiedzieliśmy, co się dzieje"

Wtedy przyszła 67. minuta. Daily Blind powalił pędzącego w kontrze Christiana Pulisica. Gwizdek arbitra milczał. Chelsea miała korzyść, więc Holender, chcąc przerwać toczącą się dalej akcję, faulował również Tammy'ego Abrahama. I tym razem sędzia nakazał grać dalej. Do piłki dopadł Callum Hudson-Odoi, a po jego strzale piłka trafiła w polu karnym w rękę Joela Veltmana.

Decyzja arbitra Gianluki Rocchiego mogła być jedna - rzut karny. Ale to był dopiero początek złych wieści dla Ajaksu. Włoch wrócił do przewinień Blinda i Veltmana i pokazał im po żółtej kartce. A że wcześniej obaj już podobne upomnienie dostali, razem wylecieli z boiska.



Ajax have BOTH centre-backs sent off. Daley Blind and Joel Veltman were both sent off in a crazy 10-second period for Ajax at Stamford Bridge on Tuesday night. #CHEAJA#ChampionsLeague#Ajaxpic.twitter.com/Y4GJi4aRdr — Epo Seven (@Artek80) November 5, 2019





- Rozpętało się piekło, to był futbol z Dzikiego Zachodu - ekscytował się po meczu były reprezentant Anglii Gary Lineker, cytowany przez "Daily Mail". - Nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje. Siedzieliśmy i zadawaliśmy pytania. To było szalone - wtórował mu inny były kadrowicz Rio Ferdinand.

Po chwili drugiego tego dnia karnego wykorzystał Jorginho, a Chelsea miała kontakt z rywalem i przewagę dwóch graczy. Tego ekipa Lamparda nie mogła nie wykorzystać. Gola na wagę punktu strzelił Reece James. Londyńczycy mogli nawet mecz wygrać, ale kolejne trafienie Azpilicuety nie zostało uznane.

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów:

Barcelona - Slavia Praga 0:0

Zenit - RB Lipsk 0:2

Chelsea - Ajax 4:4

Borussia Dortmund - Inter 3:2

Liverpool - Genk 2:1

Lyon - Benfica 3:1

Napoli - Salzburg 1:1

Valencia - Lille 4:1