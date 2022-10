Gol niemal z połowy boiska. Sezon dla Polaków się skończył

Świderski bohaterem Polaków. "Przyjechaliśmy, żeby zrealizować nasz plan" Karol Świderski... czytaj dalej » Pierwotnie spotkanie na Bank of America Stadium zostało przerwane z powodu burzy i ulewy. Teraz gra rozpoczęła się od 16. minuty w tych samych składach co dwa miesiące temu, ale już po minucie na boisku pojawił się Sobociński. Jóźwiak wszedł do gry na ostatni kwadrans, a Świderski rozegrał pełne 90 minut.

Gol niemal z połowy boiska

Krótko przed przerwą Columbus objęło prowadzenie, a okoliczności tego trafienia były niezwykłe. Benjamin Bender z Charlotte próbował zaskoczyć bramkarza rywali strzałem zza połowy boiska i nie mógł się spodziewać, że po chwili jego ekipa straci gola w bardzo podobny sposób. A tak właśnie się stało. Na listę strzelców wpisał się Lucas Zelarayan.

"Jedna z najbardziej szalonych sekwencji, jakie kiedykolwiek widzieliście" - napisano w mediach społecznościowych MLS, publikując nagranie.



One of the craziest sequences you'll ever see. pic.twitter.com/5uX9ck02XR — Major League Soccer (@MLS) October 6, 2022





Problem Świderskiego

Ekipa Charlotte kolejkę przed zakończeniem sezonu regularnego jest dziewiąta w Konferencji Wschodniej i traci cztery punkty do miejsca gwarantującego występ w play-off, dlatego w niedzielę wyjazdową potyczką New York Red Bulls, którego barwy reprezentuje Patryk Klimala, zakończy sezon.



To duże utrudnienie dla Świderskiego, który po ostatnich dobrych występach w meczach z Holandią i Walią w Lidze Narodów wydaje się pewniakiem do kadry na mistrzostwa świata. Biało-Czerwoni przygotowania do mundialu w Katarze rozpoczną 14 listopada, co oznacza, że były napastnik Jagiellonii Białystok i PAOK Saloniki będzie miał ponadmiesięczną przerwę.