Chapecoense trzy lata po katastrofie lotniczej opuszcza ekstraklasę

03.11 | Pogrążone w smutku brazylijskie Chapeco przygotowuje się do ostatniego pożegnania blisko 50 ofiar katastrofy lotniczej w Kolumbii. Po uroczystościach żałobnych w Kolumbii trzy samoloty armii brazylijskiej z ofiarami wypadku odleciały w piątek wieczorem z lotniska w Medellin, odległego zaledwie kilka kilometrów od miejsca tragedii, do Chapeco.

Chapecoense przegrało w środę u siebie z Botafogo 0:1. Do końca rozgrywek pozostały trzy kolejki, ale mająca na koncie zaledwie sześć zwycięstw drużyna szanse na utrzymanie już straciła.

"Walczcie razem z nami"

- Po pierwsze, chcę przeprosić naszych fanów. Oni są inni niż wszyscy. Kiedy kibic nas zatrzymuje, zawsze nas zachęca do walki i wspiera, nawet w trudnych chwilach. Chapecoense się odbuduje. Wróci silniejsze - podkreślił Santos.

"Moment jest trudny... Ale kiedy wszystko przeminie, Chape wróci! Walczcie razem z nami, kibice. Łącząc siły, powstaniemy jeszcze raz" - napisano na oficjalnym profilu Chapecoense w mediach społecznościowych

Sześć lat w elicie

Klub z Chapeco powstał w 1973 roku, a w latach 2009-13 zaliczył efektowny awans - z czwartego poziomu rozgrywek do ekstraklasy. W Serie A występował nieprzerwanie przez sześć lat. Największym sukcesem był awans do finału Copa Sudamericana w 2016 roku.

To właśnie podczas podróży do Kolumbii na to spotkanie - 28 listopada - doszło do tragedii. Samolot rozbił się w górach niedaleko lotniska w Medellin - zginęło 71 osób, w tym 19 zawodników oraz trener. Wśród sześciu uratowanych pasażerów było trzech piłkarzy.