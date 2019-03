Skandal w Anglii. Kibic wbiegł na boisko i zaatakował piłkarza

Do incydentu doszło kilka minut po pierwszym gwizdku sędziego na obiekcie St. Andrew's. Sprawca wbiegł na boisko z sektora zajmowanego przez kibiców gospodarzy, podbiegł prosto do stojącego tyłem 23-letniego Graelisha i uderzył go pięścią w okolice policzka. Piłkarz upadł na murawę, a jego koledzy z drużyny Glenn Whelan i Tammy Abraham pomogli służbom porządkowym złapać mężczyznę. Napastnik ze stadionu trafił prosto do aresztu.

Kapitan Aston Villi po chwili wstał o własnych siłach. Okazało się, że nie odniósł poważniejszych obrażeń i mógł grać dalej. Ostatecznie Graelish, strzelając jedynego gola, został bohaterem spotkania.



Birmingham fan ran onto the pitch and punched Jack Grealish pic.twitter.com/MP7MwM2P3m — Footy Humour (@FootyHumour) 10 March 2019

Reakcja policji i rzecznika

"Po incydencie na boisku w Birmingham mężczyzna, który zaatakował Jacka Graelisha został zatrzymany i jest w drodze do aresztu. Dalsze informacje wkrótce" - poinformowała jeszcze w trakcie meczu policja.

Do sprawy odniosły się już także władze ligi.

- Potępiamy bezmyślne zachowanie osoby, która wtargnęła na boisko. Jest to sytuacja, z którą żaden piłkarz nie powinien się mierzyć. W każdych okolicznościach murawa jest przestrzenią zawodników, nie kibiców, a sportowcy muszą czuć się bezpiecznie, nie będąc narażonymi na tego typu ataki - stwierdził rzecznik ligi.