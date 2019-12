Grosicki bohaterem Hull. "Jego dwa podania były kluczowe"

Kapustka wrócił po ciężkiej kontuzji. Dostał szansę od menedżera Leicester Bartosz Kapustka... czytaj dalej » W 22. kolejce Championship Hull City zremisowało z Charlton Athletic 2:2. Grosicki przebywał na boisku przez całe spotkanie, zaliczając w tym czasie dwie asysty.

Jego zespół dwukrotnie musiał odrabiać straty. Najpierw podanie Polaka wykorzystał Jarrod Bowen i wydawało się, że będzie to ostatnie słowo Tygrysów w tym meczu. Jednak w szóstej minucie doliczonego czasu gry Grosicki znów zrobił różnicę i po golu Keane'a Lewisa-Pottera Hull wywiozło z The Valley punkt.

Grosicki doceniony

Występ reprezentanta Polski doceniły angielskie media. W większości serwisów otrzymał jedną z najwyższych not w zespole.

"Grosicki nie zawsze pokazywał, co potrafi, ale jego dwa podania były kluczowe" - podsumował serwis hulldailymail.com, przyznając Polakowi notę "6" w dziesięciostopniowej skali.

Z kolei portal SofaScore.com nie miał wątpliwości, że Grosicki był nie tylko najlepszym zawodnikiem w zespole, ale również na boisku.

W tym sezonie Grosicki rozegrał 22 mecze na zapleczu Premier League. Strzelił sześć goli i zaliczył cztery asysty.