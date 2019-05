Grosicki ofiarą cięcia kosztów w Hull City? Oferta na stole

09.10.2018 | - Poleciałem tam, przeszedłem testy medyczne i wszystko wskazywało na to, że podpiszę kontrakt. Nie byłem jednak w stu procentach pewien, czy jest to dobry wybór. W tamtym okresie nie było jednak lepszych opcji. W ostatniej chwili pojawiła się oferta z Portugalii (Sporting - red.), ale niestety kluby się nie dogadały i transfer upadł.

Jose Mourinho wróci latem? "Niektóre kluby mnie chcą, niektóre nie" Związek Jose... czytaj dalej » Polski skrzydłowy nie zmarnował ostatnich miesięcy na KCOM Stadium. Dla Hull City strzelił dziewięć goli i zaliczył dwanaście asyst. Niestety, Tygrysy nie zdołały awansować do Premier League. Wiele wskazuje na to, że Grosik w następnym sezonie będzie bronił barw innego klubu.

Stał się za drogi

Nieudana próba powrotu Hull do Premier League sprawiła, że właściciele klubu będą musieli szukać oszczędności, a Grosicki jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników (1,3 mln funtów rocznie). Angielskie media, w tym dziennik "The Sun", uważają, że Nottingham Forest jest najmocniej zainteresowany Kamilem Grosickim. Dziewiąta drużyna Championship ma za niego zaoferować nawet 2,5 mln euro.

Kilka tygodni temu pojawiały się informacje o zainteresowaniu ze strony tureckiego Basaksehiru. Grosicki jednak nie ukrywa, że jego celem jest powrót do Premier League. Reprezentant Polski w Hull występuje od stycznia 2017 r. W barwach Tygrysów zagrał 91 spotkań, w których strzelił 18 goli i zanotował 23 asysty.