Prezes PZPN: oferty złożone, czekam na odpowiedź

Prezes PZPN o wyborze selekcjonera. "Mamy kilka kandydatur, wszystkie zagraniczne" Wciąż nie... czytaj dalej » Kadra jest bez selekcjonera od 1 stycznia, wtedy wygasł kontrakt Czesława Michniewicza. Trwa poszukiwanie następcy, oferty zostały złożone.

- Konkretnego dnia wyboru nowego selekcjonera nie podam, jak będziemy wszystko wiedzieli, to ogłoszę. Nie jest to ode mnie uzależnione, czekam na odpowiedź. Druga strona potrzebuje czasu, żeby podjąć decyzję. Chce się zastanowić, musi zaakceptować nasze warunki, ewentualnie w tych warunkach coś zmienić. Myślę, że do końca miesiąca sprawa powinna się wyjaśnić – przyznaje w rozmowie z eurosport.pl Kulesza.

Kulesza: najpoważniejsze rozmowy z trzema trenerami

W grę wchodzą, potwierdza to prezes PZPN, trzy nazwiska z zagranicy.

– Najbardziej jestem zaangażowany w rozmowy właśnie z tymi osobami – mówi Kulesza.

Konkretów nie chce podać. Nieoficjalnie mówi się, że rozważane są kandydatury pochodzącego z Bośni i Hercegowiny Vladimira Petkovicia (selekcjoner Szwajcarii w latach 2014-21), Portugalczyka Paulo Bento (prowadził Koreę Południową na ostatnim mundialu) i Chorwata Nenada Bjelicy (w Polsce znanego z prowadzenia Lecha Poznań).

25 stycznia zbierze się zarząd PZPN.

Polacy rozpoczną eliminacje mistrzostw Europy 24 marca z Czechami na wyjeździe, a trzy dni później spotkają się u siebie z osłabioną Albanią.

Do 6 marca muszą zostać wysłane powołania dla polskich piłkarzy przed pierwszymi meczami. Natomiast zgrupowanie rozpocznie się 20 marca.