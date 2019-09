Burzliwy rok kadry Jerzego Brzęczka. "Z taką grą niczego nie zwojujemy na Euro"

05.09 | Co łączy Tomasza Kędziorę oraz Benjamina Verbicia, oprócz tego, że są przyjaciółmi i grają w Dynamie Kijów? Jest spora szansa, że w piątek zmierzą się w bezpośrednim starciu reprezentacji Polski i Słowenii w walce o punkty eliminacji Euro 2020. - Już od kilku tygodni jest to ciągły temat naszych rozmów - przyznał obrońca Biało-Czerwonych.

Plan był taki, żeby wygrać i być drużyną, która będzie bardziej kontrolować to, co dzieje się na boisku. Na początku graliśmy na zasadzie dużego respektu dla przeciwnika. Daliśmy się zepchnąć dosyć głęboko. Trzeba było to zweryfikować i w drugiej połowie spotkanie było już bardziej wyrównane. Zabrakło nam spokoju w rozegraniu. Dużo było niepotrzebnych strat - przyznał.

10.09.2019 l - Chciałoby się więcej, ale nie ma co się załamywać. Wciąż mamy przewagę w tabeli - stwierdził po zremisowanym 0:0 z Austrią meczu Sebastian Szymański. Dla 20-letniego piłkarza Dynama Moskwa był to debiut w reprezentacji Polski.

10.09 | Jerzy Brzęczek apelował, by rozsądnie oceniać aktualny potencjał zespołu narodowego. - My mieliśmy w składzie trzech piłkarzy z Championship, czyli tylko i aż drugiej ligi angielskiej, a w kadrze Austrii jest 18 piłkarzy z Bundesligi, a za chwilę bodajże 13 będzie grać w Lidze Mistrzów... Ja się krytyki nie boję, przyjmuję ją, ale naprawdę czasami potrzeba spokojnej i obiektywnej oceny - podkreślił.

Jeśli chodzi o dwumecz to na pewno ten punkt jest cenny. Oczywiście, jeśli chodzi o styl, to wiele pozostaje do poprawy, powinniśmy dużo zmienić - przy

Polacy po wrześniowych meczach - porażce ze Słowenią (0:2) i remisie z Austrią (0:0) - wciąż kontrolują sytuację w kwalifikacjach Euro 2020. W grupie G prowadzą z dorobkiem 13 punktów, wyprzedzając Słoweńców (11 pkt) i Austriaków (10 pkt). Na mistrzostwa bezpośrednio awansują dwie najlepsze ekipy.



Mimo to więcej mówi się o słabym stylu zespołu Jerzego Brzęczka, który równo rok temu zadebiutował w roli selekcjonera.

Krzysztof Zaborowski: Bolały pana oczy od tego, co wyczyniali w meczach ze Słowenią i Austrią polscy piłkarze?



Lewandowski: czasami się męczymy sami ze sobą Dwa kolejne... czytaj dalej » Cezary Kucharski: Bardziej zaskoczyła i rozczarowała mnie postawa drużyny w Lublanie. Wydawało się, że Słoweńcy nie postawią tak wymagających warunków. Z kolei z Austrią, którą cenię wyżej niż zespół Matjaza Keka, można było spodziewać się, że lepiej nie będzie, więc moje oczekiwania nie były duże. U naszych zawodników widać było nerwowość, że porażka w poprzednim spotkaniu naruszyła ich pewność siebie. Dlatego Austriacy mogli swobodnie rozgrywać piłkę, wręcz hasać po boisku, często w pobliżu pola karnego Polaków. Tylko dzięki Łukaszowi Fabiańskiemu i jego postawie w bramce udało się wywalczyć punkt, co jest sukcesem reprezentacji. Austria była wyraźnie lepsza, a my nie wiedzieliśmy, jak mamy grać.

Spodziewałem się, że po czerwcowym zwycięstwie z Izraelem w Warszawie, tryby polskiej drużyny zaczną funkcjonować na dobre. Okazuje się, że to był jak na razie jedyny pozytywny występ w tych eliminacjach. Do stylu gry kadry Brzęczka możemy mieć sporo zastrzeżeń, ale reprezentacja jest w przebudowie.



Na pochwały zasłużył debiutujący Krystian Bielik. Ktoś jeszcze?



Krystian spełnił swoją rolę, pokazał potencjał i możliwości. Grzegorz Krychowiak zagrał na niezłym poziomie, zwłaszcza w defensywie. Fabiańskiego również można pochwalić, choć lepszy w jego wykonaniu był mecz z Austrią. Ze Słowenią mógł chyba zrobić coś więcej przy drugiej straconej bramce. Wiadomo, że z Kamilem Glikiem, który wrócił na drugie spotkanie, defensywa wygląda pewniej. Jego partner, Jan Bednarek, też nieźle zaprezentował się przeciwko Austrii.



Prezes PZPN Zbigniew Boniek oświadczył na łamach "Wyborczej", że nawet gdyby Polacy przegrali z Austrią, on nie rozważałby dymisji Brzęczka.



Brzęczek: może zawodnicy jeszcze nie do końca to łapią - Zdajemy sobie... czytaj dalej » Boniek znany jest z tego, że dzisiaj mówi jedno, a za tydzień powie coś innego. Słowa nic nie znaczą. Wiadomo, że jesteśmy w grupie, z której obowiązkiem jest awansować. Kibice i opinia publiczna oczekują znacznie lepszej gry, patrząc na to, w jakich klubach grają polscy piłkarze. W nich dobrze się prezentują, dlatego każdy chciałby zobaczyć to samo w reprezentacji.



A pozycja Brzęczka jest zagrożona?



Moim zdaniem nie. Kadra jest liderem grupy. Byłoby dziwne, gdyby w takim momencie nastąpiła zmiana.



Mija właśnie rok pracy selekcjonera. Widzi pan jakiś styl tej drużyny?



Brzęczek zdecydowanie postawił na grę w defensywie. Mało strzelamy goli, ale też mało ich tracimy. Mówi się, że atakiem wygrywa się pojedyncze mecze, a obroną mistrzostwo. Może taki jest pomysł trenera, żeby zespół skutecznie bronił i szukał swoich szans w kontratakach.



Selekcjonerowi trzeba przyznać, że odważnie wprowadza nowych zawodników. Z Austrią wystawił trzech graczy z młodzieżówki - Bielika, Dawida Kownackiego i Sebastiana Szymańskiego. Oni jeszcze potrzebują czasu, ale może sprawią, że ci bardziej doświadczeni poczują się niepewnie. To spora zmiana w porównaniu do Adama Nawałki, choć pamiętajmy, że schyłek jego reprezentacji to również pasmo rozczarowań, zwłaszcza podczas nieudanego mundialu. Obecnie poziom między ekipami Brzęczka i Nawałki jest zbliżony.

Robert Lewandowski przyznał, że reprezentacja na boisku męczy się sama ze sobą.



To, że coś nie gra, każdy widzi. Od Roberta oczekuje się, żeby proponował rozwiązania. Ma przecież ogromne doświadczenie w kadrze. On potrzebuje również wsparcia, wtedy jest mu łatwiej. Ze Słowenią i Austrią nie mógł mu pomóc będący bez formy Krzysztof Piątek, brakowało też kontuzjowanego Arkadiusza Milika. Kownacki nie jest jeszcze ważnym elementem w tej układance, dopiero wkracza do reprezentacji.

Źródło: PAP Robert Lewandowski zdobył do tej pory dwie bramki w eliminacjach Euro 2020



Co się dzieje z Piotrem Zielińskim? Wciąż nie potrafi przełamać się, zagrać wielkiego meczu w kadrze.



Nic się nie dzieje. Trzeba być cierpliwym. Zieliński nigdy nie był piłkarzem, który błyszczał w trudnych bojach. Może potrzebuje czasu, polski piłkarz zazwyczaj późno dojrzewa. Ale nie wyobrażam sobie reprezentacji bez niego. On nie jest jej największym problemem. Raczej to, że nie radzimy sobie z przejściem z obrony do ataku. Robimy to wolno, do bólu przewidywalnie.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Piotr Zieliński nie potrafi błysnąć w biało-czerwonych barwach

Możemy obawiać się, że awans na Euro 2020 będzie sufitem drużyny Brzęczka?



Z taką grą niczego nie zwojujemy na mistrzostwach, choć na takiej imprezie gra się zupełnie inaczej.

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Drużyna Mecze Pkt. Bramki 1. Polska 6

13

8-2 2. Słowenia 6

11

12-5 3. Austria 6

10

13-6 4. Macedonia Północna

6

8

8-8 5. Izrael

6

8

11-11 6. Łotwa

6

0 1-21