Fabregas na ratunek drużynie Glika

31-letni Fabregas, który wcześniej przechodził testy medyczne, podpisał kontrakt na trzy i pół roku - do czerwca 2022. Według nieoficjalnych informacji Anglicy otrzymają za niego tylko bonusy uzależnione od występów zawodnika.



- To wielka przyjemność dołączyć do Monaco, nowego projektu dla mnie. Jestem tutaj, aby pomóc drużynie. Z niecierpliwością czekam na start. W niedzielę mamy wielki mecz z Olympique Marsylia. Jestem bardzo podekscytowany - wyznał Hiszpan.



Annonce Fabregas pic.twitter.com/JW2TWJJqBr — AS Monaco (@AS_Monaco) 11 stycznia 2019





Utytułowany