Cesc Fabregas uratował AS Monaco, grał Kamil Glik

Były piłkarz reprezentacji Ghany Kevin-Prince Boateng do końca sezonu będzie bronił barw Barcelony - poinformował klub, który prowadzi w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Poruszające sceny podczas meczu francuskiej ekstraklasy piłkarskiej. Przy okazji spotkania Nantes z AS Saint-Etienne piłkarze i kibice oddali hołd Emiliano Sali. Argentyński piłkarz zaginął w poniedziałek 21 stycznia i wciąż nie są znane jego losy.

Kibice klubu ze Stade Louis II są przyzwyczajeni, że mecze ich ulubieńców, to droga przez mękę. Nie inaczej było sobotniego wieczoru. Piłkarzom Leonardo Jardima należy oddać, że prowadzili grę i bardziej zależało im na trzech punktach.

Do wyjścia na prowadzenie nie trzeba było uciekać się do trudnych kombinacji. W 15. minucie dał o sobie znać sprowadzony z Atletico Madryt Gelson Martins. Portugalczyk zagrał prostopadłą piłkę z prawej strony boiska do Aleksandra Gołowina. Rosjanin wygrał pojedynek biegowy z Matthieu Dossevim i wślizgiem zdołał płasko uderzyć obok interweniującego Baptiste’a Reyneta.

Mały błąd Glika

AS Monaco nie próżnuje. Siódmy zimowy transfer do ekipy Glika Tonący brzytwy... czytaj dalej » Goście odpowiedzieli po pięciu minutach. Dośrodkowanie z rzutu rożnego i skuteczna główka Christophera Julliena dała Tuluzie wyrównanie. Jednym z winowajców nieupilnowania Julliena był, niestety, reprezentant Polski Kamil Glik. Poza wydarzeniem z 20. minuty – Kamil Glik grał dobrze. Wraz z kolegami z defensywy nie dopuszczał gości do stworzenia zagrożenia bramki Danijela Subasicia.

Podział punktów utrzymywał się do 62. minuty. Gospodarzy uratowały styczniowe nabytki. Znowu akcję napędził Gelson Martins. Nowy napastnik AS Monaco przedarł się lewą stroną boiska i z pomocą Radamela Falcao wystawił piłkę w okolice jedenastego metra. Tam był Cesc Fabregas, który postawił na siłę. Opłaciło się - piłka znalazła miejsce pod poprzeczką bramki Tuluzy.

Wciąż w kiepskiej sytuacji

Dotychczas monakijczycy wygrali tylko jedno spotkanie. W Pucharze Francji z występującym w piątej lidze Canet Roussillon (1:0). Dla AS Monaco to pierwsza ligowa wygrana w tym roku. Ekipa z Księstwa wciąż znajduje się w strefie spadkowej. Zajmuje 18. miejsce z 18 punktami na koncie.

AS Monaco - Toulouse FC 2:1