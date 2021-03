Ujmujący list pożegnalny trenera Polaka. "Czas odkryć, kim naprawdę jestem"

"To drugi raz, kiedy opuszczam Fiorentinę. Za pierwszym wpływ na to miało zachowanie innych, tym razem to w pełni moja decyzja" - napisał w liście do kibiców Violi Prandelli.

Jego powrót do Toskanii nie wypadł okazale. Po 28 kolejkach zespół w tabeli Serie A zajmuje dopiero 14. miejsce, a nad strefą spadkową ma siedem punktów przewagi.

"Wróciłem, aby dać z siebie sto procent, ale gdy tylko dostrzegłem, że nie jest to już możliwe, dla dobra wszystkich postanowiłem wycofać się" - podkreślił 61-letni szkoleniowiec. Kontuzja Drągowskiego. Nie był w stanie dokończyć meczu Złe wieści... czytaj dalej »

"Jest we mnie cień"

Pożegnalne słowa wskazują na głębsze problemy Włocha. Zaznaczył, że jego decyzja jest podyktowana "ogromną odpowiedzialnością za zawodników i klub". "Nigdy nie chciałbym, by mój dyskomfort był widoczny i wpływał na wyniki zespołu. W ostatnich miesiącach wyrósł we mnie cień, który zmienił również sposób postrzegania pewnych rzeczy" - dodał tajemniczo.

Prandelli pracował wcześniej w Fiorentinie przez pięć lat od 2005 do 2010 roku i opuścił klub, gdy dostał propozycję prowadzenia reprezentacji Włoch. Prowadził też zespoły m.in. z Turcji (Galatasaray), Hiszpanii (Valencia), Emiratów Arabskich (Al-Nasr Dubaj).

Teraz lliczy się z tym, że to może być jego "koniec kariery trenerskiej". "Mam świadomość, ale niczego nie żałuję. Prawdopodobnie ten świat, którego byłem częścią, nie jest już dla mnie. Już się w nim nie rozpoznaję. Na pewno się zmieniłem, a świat toczy się szybciej, niż myślałem. Dlatego uważam, że nadszedł czas, by nie dać się ponieść tej prędkośći i odkryć, kim naprawdę jestem" - podsumował.

Kto za Prandellego?

Nazwisko jego następcy nie jest jeszcze znane, aczkolwiek według informacji "Sky Sports Italia" Violę do końca sezonu będzie prowadził Beppe Iachini. Najpoważniejszymi długotrwałymi kandydatami są, jak donosi "Tuttosport", Maurizio Sarri oraz Gennaro Gattuso.