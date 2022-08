Miał być nowym kolegą Lewandowskiego. Kapitan Chelsea przedłużył kontrakt

Chelsea awansowała do półfinału FA Cup

Chelsea o przedłużeniu współpracy ze swoim kapitanem poinformowała w czwartkowy wieczór. Nowy kontrakt 32-letniego Hiszpana będzie obowiązywał do czerwca 2024 roku (poprzedni wiązał go do 2023).

- Bardzo się cieszę, że mogę przedłużyć pobyt w Chelsea, moim domu. Minęło prawie dziesięć lat, odkąd dołączyłem do klubu (trafił z Olympique Marsylia), więc czuję do niego miłość i jestem podekscytowany nowym projektem - powiedział Azpilicueta, cytowany przez oficjalną stronę The Blues.

Hiszpan w tym czasie zdobył dziewięć trofeów, w tym mistrzostwo Anglii (dwukrotnie) i puchar Ligi Mistrzów.

Cel transferowy Barcelony

To niespodziewany zwrot akcji, bo hiszpańskie media podawały, że Azpilicueta nosił się z zamiarem odejścia z Chelsea, najlepiej do Barcelony.

Zwolennikiem transferu był trener Dumy Katalonii Xavi Hernandez, który tego lata dostał od szefów pięciu z ośmiu piłkarzy, o których zabiegał: Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski i Jules Kounde.

Wśród trzech brakujących, o których pisał dziennik "Mundo Deportivo", byli Azpilicueta, Marcos Alonso (także Chelsea) oraz Bernardo Silva (Manchester City).

Według gazety "Sport" Azpilicueta nie chciał dłużej czekać na działania ze strony Barcelony. Zależało mu na podjęciu decyzji o swojej przyszłości przed startem sezonu Premier League, który rusza w piątek. Następnego dnia Chelsea zagra na wyjeździe z Evertonem.