Wzrost cen akcji Ajaksu po wygranej w Lidze Mistrzów

W środę przy otwarciu giełdy jedna akcja Ajaksu kosztowała 16,25 euro, tj. o 5,8 proc. więcej niż na zakończenie wtorkowych notowań. W ciągu dnia cena wzrosła do 17 euro, a na zamknięcie sesji nieznacznie spadła do 16,55 euro.

Dawne sukcesy

Holandia pęka z dumy. "Worek pieniędzy nie strzela goli" Zachwytom nad... czytaj dalej » Ajax Amsterdam jest jedynym holenderskim klubem piłkarskim notowanym na giełdzie, i to od 1998 roku.



Piłkarze Ajaksu czterokrotnie sięgnęli po Puchar Europy (1971, 1972, 1973, 1995), ale w ostatnich dekadach nie odnosili większych sukcesów na arenie międzynarodowej, z wyjątkiem awansu do finału Ligi Europy w 2017 roku.



Klub specjalizuje się w szkoleniu młodych zawodników, z których wielu trafia później do czołowych drużyn. W lipcu ze szkółki Ajaksu do Barcelony przejdzie Frenkie de Jong za 75 mln euro.

Krocie w Lidze Mistrzów

Wygrana z Realem Madryt też ma swoją konkretną cenę. Holendrzy za awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów dostali 10,5 miliona euro. Do tego trzeba dodać 2,7 mln euro za wygraną na Santiago Bernabeu.

Wcześniej Ajax też się obłowił. Awans do fazy grupowej był wart 15,25 mln euro. Dobre rezultaty w grupie E (trzy wygrane i trzy remisy) przyniosły 10,8 mln. Później była jeszcze premia za awans do 1/8 finału w wysokości 9,5 mln euro.

W sumie Holendrzy w nagrodach zainkasowali w tym sezonie Champions League już blisko 50 mln euro.