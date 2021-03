Kolejny popis Benzemy. Real czekał na taką serię pięć lat

Francuz ma już na koncie 17 bramek, a dla Królewskich to już 10. mecz z rzędu bez porażki poza własnym stadionem.

Po raz ostatni Real mógł pochwalić się podobną wyjazdową serią w sezonie 2015/16. Dzięki sobotniej wygranej zespół z Estadio Santiago Bernabeu przesunął się na drugą pozycję w tabeli, spychając z niej Barcelonę, która przed tą kolejką miała nad nim dwa punkty przewagi. Katalończycy swoje spotkanie rozegrają w niedzielę. Pozycji lidera broni Atletico Madryt.

Większość goli w rywalizacji Celty z Realem padło jeszcze w pierwszej połowie. Wynik otworzył Benzema, wykorzystując znakomite dogranie Toniego Kroosa. Francuz zdobył w ten sposób bramkę w szóstym meczu z rzędu, wyrównując swoją najlepszą serię w barwach Los Blancos. Ostatnio imponował taką regularnością na początku 2016 roku.

Już po dziesięciu minutach nazwisko Benzemy znów wyświetliło się na liście strzelców, po kolejnej asyście Kroosa. Niemiecki pomocnik wspólnie z Luką Modriciem wypracowuje ostatnio najwięcej sytuacji bramkowych w zespole Realu. Z ostatnich 20 goli po asystach duet ten dogrywał aż przy 11.

Gospodarze odpowiedzieli trafieniem kilka minut przed przerwą. Kontaktową bramkę zdobył Santi Mina. Po zmianie stron piłkarze Celty stwarzali sobie kolejne okazje, lecz brakowało im skuteczności. Najbliżej powodzenia był Iago Aspas, który w końcówce trafił z rzutu wolnego w słupek.

Już w doliczonym czasie gry zwycięstwo Realu przypieczętował Marco Asensio.



Karim Benzema has now scored in each of his last six games across all competitions for Real Madrid:



vs. Getafe

vs. Valencia

vs. Atletico

vs. Elche

vs. Atalanta

vs. Celta Vigo



Elite striker. pic.twitter.com/Uqg4xCosW6 — Squawka Football (@Squawka) March 20, 2021





Celta Vigo - Real Madryt 1:3 (1:2)

Bramki: 0:1 Karim Benzema (20'), 0:2 Karim Benzema (30'), 1:2 Santi Mina (40'), 1:3 Marco Asensio (90 + 4').