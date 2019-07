"Zdjęcie stulecia". Poruszająca scena po meczu

Carson ma 26 lat. Mimo wrodzonej wady nigdy nie przestała marzyć o karierze piłkarskiej. Niepełnosprawność jej nie przeszkodziła. Poprzez college na Florydzie dostała się do profesjonalnej National Women's Soccer League. W amerykańskiej elicie zadebiutowała w barwach Seattle Reign, a po wypożyczeniu do australijskiego Brisbane Roar wróciła do rodzimego stanu, gdzie reprezentuje barwy Orlando Pride.

Źródło: Getty Images Carson Pickett w akcji

"Brak słów"

Chłopiec zaproszony do gry z Messim na plaży. "Zachowywał się jak normalny ojciec" Te wakacje... czytaj dalej » Występy dla ósmej obecnie drużyny NWSL pozwoliły jej poznać Josepha. Piłkarka i mały kibic po raz pierwszy spotkali się w kwietniu. - Carson uklękła obok Josepha i pokazała mu przedramię. W tym momencie zawiązała się więź, której nie potrafimy wytłumaczyć. Ona zawsze wierzyła, że może wszystko i chcemy, żeby taki sposób myślenia miał również nasz syn - mówił tata Josepha w wywiadzie dla Fox News. Zresztą o niezwykłej więzi wspominała później też sama Pickett.

Właśnie w tamtym czasie zostało zrobione zdjęcie, które dziś oczarowało świat. Wtedy nie trafiło do szerokiego grona, bo zostało zamieszczone przez Tidda seniora na Instagramie. Teraz, kiedy na Twittera wrzuciła je trenerka Becky Burleigh, jest inaczej.

"Potrzebujemy więcej takich scen. Podajcie dalej, by dzielić radość" - napisała pani szkoleniowiec w opisie fotografii, na której Carson i Joseph dotykają się kończynami, a na ich twarzach malują się szerokie uśmiechy.



We need more of this in our world. RT to spread joy. Thank you @Cars_Pickett16 ! pic.twitter.com/lKeDXZhJxG — Becky Burleigh (@BeckyBurleigh) July 20, 2019





Pod postem rozlała się lawina polubień. Internauci są zachwyceni. "Zdjęcie stulecia", "Carson jest tak samo podekscytowana jak Joseph", "Nie wiem, co jest piękniejsze - jej szczęście, czy szczęście dziecka", "Brak mi słów, moje serce zaraz eksploduje" - to tylko niektóre z tysięcy komentarzy pod zdjęciem.