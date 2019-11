Kosztowna furia Ancelottiego. Nie poprowadzi Napoli w hicie

20.01 | Arkadiusz Milik wbił w niedzielę jedenastego gola w sezonie. Tym razem efektownym strzałem z rzutu wolnego przyczynił się do zwycięstwa 2:1 nad Lazio.

16.11 | Arkadiusz Milik pokazał, że ma nerwy ze stali. W 91. minucie meczu Cagliari - Napoli cudownie wykonał rzut wolny i zapewnił drużynie ważną wygraną 1:0 w 16. kolejce Serie A. Polak przegonił koszmary sprzed kilku dni, kiedy nie wykorzystał znakomitej okazji przeciwko Liverpoolowi. Dla napastnika był to ósmy gol w tym sezonie ligi włoskiej.

9.12 | To były udane występy Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika w Serie A. Obaj wbili trzy z czterech goli Napoli w meczu z przedostatnim w tabeli Frosinone.

14.05 | Trudno wymarzyć sobie lepsze wejście na boisko. Arkadiusz Milik w meczu z Sampdorią pojawił się na placu w 71. minucie. Kilkadziesiąt sekund później, w swojej pierwszej akcji, huknął i strzelił gola rzadkiej urody. W samo okienko bramki. Jego Napoli wygrało na wyjeździe 2:0 (trafił jeszcze Raul Albiol). Dla Milika to czwarte trafienie w tym sezonie. W tym meczu zagrało łącznie pięciu Polaków - także Piotr Zieliński u zwycięzców oraz Bartosz Bereszyński, Karol Linetty i Dawid Kownacki u pokonanych. Napoli zostało wicemistrzem Włoch, mistrzem po raz kolejny Juventus.

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

8.04 | To był polski dzień w Neapolu. Trzy gole, ale dwa autorstwa Polaków. Dla Chievo trafił Mariusz Stępiński, dla Napoli - Arkadiusz Milik. Gospodarze przegrywali 0:1, ale i tak wygrali, zaczynając skuteczny pościg dopiero w 89. minucie!

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

14.04 | Piłkarze Napoli zwyciężyli na stadionie najsłabszej ekipy w Serie A Chievo Werona 3:1. Jednego z goli wbił Arkadiusz Milik, który we wszystkich rozgrywkach uzbierał ich 20.

19.10 | SSC Napoli pokonało Hellas Verona 2:0 w 8. kolejce Serie A. Bohaterem meczu został Arkadiusz Milik, który trafił do siatki w lidze włoskiej po wielu miesiącach przerwy.

Arkadiusz Milik z kolejnym golem we włoskiej ekstraklasie. Napastnik reprezentacji Polski trafił dla Napoli w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Atalantą.

Ancelotti nie dotrwał do ostatniego gwizdka rozegranego w środę spotkania. W końcówce wściekł się i zobaczył czerwoną kartkę po tym, jak sędzia spotkania nie podyktował dla jego drużyny rzutu karnego, a po chwili Atalanta strzeliła gola na 2:2. Doświadczony szkoleniowiec nie mógł pogodzić się z faktem, że arbiter nie przeanalizował nawet sytuacji w systemie VAR.

Ancelotti nie chciał rozmawiać

Oszukał bramkarza i odkupił winy. Tak Milik dogonił Bońka Arkadiusz Milik... czytaj dalej » - Wszedł na boisko, kwestionując decyzję sędziego - brzmi uzasadnienie jednomeczowego zawieszenia, przekazane przez włoską federację piłkarską. Ponadto w sobotę na ławce rezerwowych nie będzie mógł być obecny także kierownik Paolo De Matteis.



- Tego wieczoru nie chcę mówić wiele. Jestem rozczarowany, bo uważam, że potrzebny był VAR, a sędzia nawet nie podszedł do ekranu, by przeanalizować sytuację. To absurdalne - mówił Ancelotti po meczu z Atalantą.

Napoli musi także zapłacić trzy tysiące euro kary za zachowanie jednego ze swoich kibiców, który w trakcie środowego meczu wrzucił na murawę plastikową butelkę.



W spotkaniu z Atalantą czwartego gola w sezonie strzelił Arkadiusz Milik i to właśnie Polak może być jedną z kluczowych postaci w szeregach Napoli w trakcie hitowego starcia w Rzymie.