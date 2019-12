Tylko półtora tygodnia na bezrobociu. Ancelotti wraca do Anglii

Włoski szkoleniowiec, który został zwolniony z Napoli 10 grudnia, kilka godzin po zwycięstwie z Genk 4:0 w Lidze Mistrzów (hat-trick Arkadiusza Milika), podpisał kontrakt do końca sezonu 2023/24. Na stanowisku zastąpił zwolnionego z powodu słabych wyników Portugalczyka Marco Silvę.

- Everton to wielki klub z bogatą historią i oddanymi kibicami. Zarząd ma jasną wizję i jest w stanie zrobić wiele dla zdobycia trofeów - powiedział Ancelotti.



Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelottipic.twitter.com/zNNoix8H5R — Everton (@Everton) December 21, 2019

Wiadomość zbiegła się wraz z meczem Evertonu na Goodison Park z Arsenalem w 18. kolejce Premier League. Ancelotti jest obecny na trybunach, ale jeszcze nie prowadzi nowej drużyny. Robi to tymczasowy szkoleniowiec Duncan Ferguson. Szkot pozostanie potem w sztabie Włocha.

Źródło: gettyimages.com Ancelotti ogląda mecz Evertonu z Arsenalem

Wraca po ośmiu latach

Dla Ancelottiego to powrót do Anglii. W tym kraju pracował wcześniej w latach 2009-2011, kiedy prowadził Chelsea. W pierwszym roku pracy sięgnął z The Blues po mistrzostwo. Włoch w przeszłości był trenerem m.in. Realu Madryt, AC Milan, Bayernu Monachium, Juventusu Turyn i Paris Saint-Germain. Trzykrotnie doprowadzał kluby do zwycięstwa w Lidze Mistrzów - dwa razy Milan i raz Królewskich.



Everton po 17 kolejkach jest dopiero 16. w tabeli.