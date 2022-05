Takiego trenera jeszcze nie było. Ancelotti zdobył brakujący skalp

Campeones. Real Madryt mistrzem Hiszpanii Real Madryt... czytaj dalej » Dzięki wygranej z Espanyolem (4:0) Królewscy przypieczętowali mistrzowski tytuł już na cztery kolejki przed końcem sezonu.

- To sukces wszystkich. Piłkarze grali świetnie, byli bardzo zaangażowani, prezentując stabilną formę przez cały sezon. Zawiedliśmy w niewielu meczach. Dziękuję im za ich pracę i zaangażowanie. Jestem bardzo szczęśliwy - oznajmił po meczu Ancelotti.

Historyczny wyczyn

62-letni szkoleniowiec przeszedł do historii. Można powiedzieć, że w karierze klubowej wygrał wszystko, co najcenniejsze. Oprócz trzech trumfów w Lidze Mistrzów sięgał po tytuły w pięciu najsilniejszych ligach europejskich. Wcześniej świętował we Włoszech z Milanem w 2004 roku, w Anglii z Chelsea w 2010, we Francji z Paris Saint-Germain w 2013 i w Niemczech z Bayernem Monachium w 2017. Żaden inny trener nie może pochwalić się takim osiągnięciem.

- Nie przechwalam się. Jestem po prostu dumny. Lubię to, co robię. Mam bardzo długą karierę, ale ciągle potrafię się nią cieszyć. Pięć mistrzostw oznacza, że radziłem sobie dobrze, lecz chcę iść dalej. Cieszę się wszystkim, jestem w Realu Madryt i uważam, że zdobycie mistrzostwa w tym klubie to coś wyjątkowego. Jestem dumny z bycia tu t i chcę dalej wygrywać z tym klubem - podsumował słynny Carletto.



¡Primer entrenador que conquista las cinco grandes Ligas!

@MrAncelotti#RealFootball#CAMPEON35pic.twitter.com/EzzgZ73Hro — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 30, 2022

Przywrócił wielkość Realowi

Ancelotti objął Real przed tym sezonem. Wówczas ta decyzja wydawała się dość zaskakująca, ponieważ nie brakowało głosów, że Włoch jest już wypalony i nie będzie w stanie wykrzesać niczego nowego z zespołu, który wyraźnie potrzebował odświeżenia. Poza tym wcześniejsze lata spędził w SSC Napoli i Evertonie, czyli klubach, które nie zaliczają się do ścisłej czołówki na Starym Kontynencie.

Doświadczony trener pokazał jednak, że bazując na swoim ogromnym doświadczeniu, może tchnąć w piłkarzy drugie życie, co widać np. po Karimie Benzemie. Francuz w wieku 34 lat rozgrywa najlepszy sezon w karierze i jest głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki.

- Ze swojej strony wszystkim dziękuję. Przede wszystkim klubowi i prezesowi, który mnie tu sprowadził, gdy naprawdę tego nie oczekiwałem - podkreślił Włoch.

Źródło: Getty Images Carlo Ancelotti przeszedł do historii

Real ma przed sobą jeszcze jeden ważny cel - Ligę Mistrzów. W środę Królewscy zagrają przed własną publicznością rewanżowy mecz z Manchesterem City w półfinale. Muszą odrabiać straty, ponieważ w Anglii ulegli 3:4.

- Jesteśmy profesjonalni. Dzisiaj wszyscy świętujemy, ile możemy, ale jutro wracamy do treningów i w środę gramy. To kolejny ważny mecz i będziemy gotowi - zakończył Ancelotti, który z Realem wygrywał już Ligę Mistrzów w sezonie 2013/2014.