Trener Realu nie przebiera w słowach po klęsce

Królewscy w 24. minucie przegrywali już 0:2. Dwie bramki zdobył Taty Castellanos. Argentyński napastnik najpierw strzelił gola głową, a potem wykończył kontratak.

W 34. minucie Vinicius Junior zdobył dla Realu kontaktową bramkę, ale już w pierwszej akcji po przerwie Castellanos skompletował hat-tricka. Argentyńczyk na tym nie poprzestał, gdyż w 62. minucie dopadł do piłki po rykoszecie i głową zdobył czwartą bramkę. Real był na deskach. Na otarcie łez w 85. minucie trafił Lucas Vazquez.

Tuż po końcowym gwizdku wszyscy gracze Królewskich szybko zeszli z murawy, nie udzielając tym samym tradycyjnej pomeczowej rozmowy na murawie. Na konferencji prasowej pojawił się natomiast Ancelotti, który nie zamierzał zakłamywać rzeczywistości.

- Nie byliśmy wystarczająco silni i kiedy próbowaliśmy odrobić straty, to indywidualnościami, a nie jako zespół, ponieważ dzisiaj drużyna nie grała. Poziom indywidualny był też niższy niż normalnie. U wszystkich, nie tylko niektórych - nie owijał w bawełnę włoski szkoleniowiec.

Pytany, czy to jego jeden z najcięższych wieczorów w roli trenera Realu, przyznał: - Tak, to ciężki wieczór, bo gdy przegrywasz mecz w taki sposób, nie może być inaczej.

- To był zły mecz pod względem defensywnym i to było kluczowe. W ostatnich siedmiu meczach zachowaliśmy sześć czystych kont, a dzisiaj tracimy cztery gole. Zaangażowanie w obronie nie było na normalnym poziomie. Mam nadzieję, że piłkarze to zrozumieli, a jeśli nie zrozumieli, to będę to codziennie powtarzać. Żaden piłkarz nie zagrał na swoim normalnym poziomie - podkreślił Ancelotti.

Dla Królewskich to szósta ligowa porażka w sezonie. W tabeli wciąż zajmują drugie miejsce i tracą 11 punktów do Barcelony, która w środę zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Real wciąż ma jednak o co grać. Już za półtora tygodnia czeka go finał Pucharu Króla z Osasuną, a zaraz potem półfinały Ligi Mistrzów z Manchesterem City.

- Przepraszamy kibiców, bo boli ich to tak, jak nas. Jednak fani Realu dobrze wiedzą, że damy radę zarówno w finale, jak i w półfinałach - podsumował Włoch.

Źródło: EPA/David Borrat Ancelotti często musiał reagować w meczu z Gironą

Wyniki 31. kolejki:



wtorek

Cadiz - Osasuna 0:1

Girona - Real Madryt 4:2

Betis Sewilla - Real Sociedad 0:0



środa

Atletico Madryt - Mallorca

Getafe - Almeria

Celta Vigo - Elche

Rayo Vallecano - Barcelona



czwartek

Valencia - Real Valladolid

Villarreal - Espanyol

Athletic Bilbao - Sevilla