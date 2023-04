Trener Realu wciąż to ma. Efektowny popis

Ancelotti z nowym rekordem. Na horyzoncie osiągnięcie Zidane'a Nie od dziś... czytaj dalej » Królewscy ograli londyńczyków 2:0 i na rewanż do Londynu w przyszłym tygodniu pojadą w dobrych humorach. Powody do radości ma również Ancelotti, który w środę odniósł 35., rekordowe zwycięstwo w Lidze Mistrzów jako szkoleniowiec Realu.

Drugiego gola dla jego zespołu strzelił Marco Asensio, który ledwie trzy minuty wcześniej pojawił się na murawie.

Zachwycił kibiców i realizatora

Włoski trener pokazał tym samym, że ciągle ma dobrego trenerskiego nosa. A to nie wszystko. W drugiej połowie zaprezentował również nienaganną technikę i żonglerkę. W pewnym momencie doskonale opanował lecącą do niego piłkę, wykonał parę odbić - lewą nogą, prawym kolanem i odegrał piłkę do Daniego Ceballosa, który szykował się do wznowienia gry z autu.

Ancelotti zachwycił nie tylko publiczność na Estadio Santiago Bernabeu, która zgotowała mu porcję braw, ale też realizatora transmisji. Za chwilę wyemitował on powtórkę, na której niewzruszony "Carleto" daje popis z piłką.



Legenda Milanu

63-latek pokazał, że piłka ciągle go słucha. Karierę zaczynał w latach 70. w Parmie. Łącznie ten defensywny pomocnik reprezentował barwy trzech włoskich klubów. Piękną kartę zapisał w AS Roma, ale zdecydowanie najpiękniejszą w AC Milan. Z tym klubem dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów (potem dwa razy również jako trener mediolańczyków) oraz trzy mistrzostwa kraju. Do dziś jest uznawany za legendę Rossonerich.

Z reprezentacją Włoch zajął trzecie miejsce na mistrzostwach świata w 1990 roku. Karierę zakończył dwa lata później, głównie ze względu na uporczywe kontuzje kolana.

Źródło: Getty Images Ancelotti walczący ramię w ramię z Maradoną

Wyniki ćwierćfinałów Ligi Mistrzów:

wtorek

Benfica Lizbona - Inter Mediolan 0:2 (0:0)

Manchester City - Bayern Monachium 3:0 (1:0)

środa

Real Madryt - Chelsea 2:0 (1:0)

AC Milan - Napoli 1:0 (1:0)



rewanże - 18-19 kwietnia