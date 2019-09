Carlitos konsultował transfer z Alvaro Negredo. Kosztował mniej niż trzy miliony euro

29.08 | Legia Warszawa walczyła z Rangers FC o awans do fazy grupowej Ligi Europy. W pierwszym meczu w Warszawie było 0:0.

Koniec Carlitosa w Legii. Transfer potwierdzony Potwierdziły się... czytaj dalej » Podczas oficjalnej prezentacji Ahmed Al Rumaithi potwierdził, że negocjacje w sprawie pozyskania Carlitosa trwały od końca poprzedniego sezonu. W pewnym momencie zostały jednak przerwane na prośbę piłkarza. Do rozmów powrócono po odejściu Brazylijczyka Leonardo do dubajskiego Shabab Al-Ahli, co nastąpiło w końcówce sierpnia. Al Wahda chciała jak najszybciej uzupełnić lukę w ofensywie, a na liście holenderskiego trenera Maurice’a Steijna napastnik Legii zajmował pierwsze miejsce.

Nie kosztował 3 mln euro

- Oczywiście wolelibyśmy, by Carlitos był z nami od początku okresu przygotowawczego. Lepiej jednak było pozyskać go późno niż wcale – oświadczył Al Rumaithi. – Negocjacje nie trwały długo. Tak naprawdę powrócono do naszych wspólnych ustaleń z czerwca – zapewnił prezes, podkreślając, że kwota transferu była niższa niż podawane w mediach trzy miliony euro.

- Naszym celem będzie mistrzostwo Emiratów. Wszyscy do tego dorośliśmy, zarówno piłkarze, jak i pracownicy klubu – podkreślił.





مقتطفات من المؤتمر الصحفي التقديمي للاعب كارليتوس.



ياله من يوم سيبقى في ذاكرة كل وحداوي . #WHDFCpic.twitter.com/pDjGf7sbZg — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) 10 September 2019









Negredo pomógł w podjęciu decyzji

O tym, jak bardzo Al Wahdzie zależało na sprowadzeniu napastnika świadczy fakt, że w jego transfer zaangażował się Szejk Diab bin Zayed Al Nahyan. Z kolei Carlitos zmianę Polski na Zjednoczone Emiraty Arabskie konsultował ze swoim rodakiem Alvaro Negredo, występującym obecnie w dubajskim Al Nasr.

- To normalne, że zmieniając miejsce zamieszkania rozmawiałem z moimi znajomymi. Jednym z nich jest Negredo. Opowiedział mi o Emiratach oraz Al Wahdzie, podkreślając, że jest to jeden z największych emirackich klubów – powiedział hiszpański napastnik.

- Jestem dumny, że dołączyłem do nowej drużyny. Przyjechałem tu, by ciężko pracować i walczyć. Zrobię wszystko, by pomóc moim kolegom. Al Wahda walczyła o mnie długo, ale na pewne decyzje musi przyjść odpowiedni czas – przyznał Carlitos.



كارليتوس يدشن تدريباته بقميص العنابي . #WHDFCpic.twitter.com/5YxAuV6pSx — AlWahda FC الوحدة (@AlWahdaFCC) 10 September 2019





Z Holendrami po mistrzostwo

Al Wahda jest czterokrotnym mistrzem ZEA. Ostatni tytuł ekipa z Abu Dhabi wywalczyła w sezonie 2009/2010. W tym sezonie za pierwszą drużynę odpowiadać będzie holendersko-belgijski sztab szkoleniowy, z trenerami Mauricem Steijnem i Henkiem ten Catem na czele oraz dyrektorem sportowym Markiem Wotte.

W kadrze znajduje się pięciu obcokrajowców. Oprócz Carlitosa są nimi: Koreańczyk Chang-woo Rim, Egipcjanin Abdalla Alrefaey, Urugwajczyk Nicolas Milesi oraz Argentyńczyk Sebastian Tagliabue.

W pierwszym meczu nowego sezonu UAE Arabian Gulf League Al Wahda zagra 20 września na wyjeździe z Fujairah.