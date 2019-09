FIFA rozstrzygnęła spór. Cardiff City zapłaci za transfer zmarłego Emiliano Sali

Z wraku awionetki, którą lecieli argentyński piłkarz 28-letni Emiliano Sala i 59-letni pilot David Ibbotson, wydobyto ciało - poinformowała agencja Reutera, powołując się na Biuro Dochodzeń do spraw Wypadków Lotniczych (AAIB).

Z wraku awionetki, którą lecieli argentyński piłkarz 28-letni Emiliano Sala i 59-letni pilot David Ibbotson, wydobyto ciało - poinformowała agencja Reutera, powołując się na Biuro Dochodzeń do spraw Wypadków Lotniczych (AAIB).

"Komitet Statusu Piłkarzy FIFA ustalił, że Cardiff City FC musi zapłacić FC Nantes sumę sześciu milionów euro, odpowiadającą wysokości pierwszej raty, na którą zgodziły się obie strony 19 stycznia" - napisano w komunikacie.

Wstrzymali wypłatę pierwszej raty