Poważna kontuzja piłkarza Chelsea. "Jak można było mu pozwolić chodzić?"

Chelsea potknęła się ze słabeuszem. Rywale byli bardzo szczęśliwi z remisu W pierwszych 24... czytaj dalej » To duży cios dla 18-latka, który zaczął przebijać się do podstawowego składu Chelsea. Maurizio Sarri stawiał na niego od początku w czterech z ostatnich sześciu meczów. Włoski szkoleniowiec liczył, że to skłoni Hudsona-Odoiego do pozostania w klubie. Angielskie i niemieckie media informowały, że pomocnik jest jednym z głównych celów transferowych Bayernu Monachium.

"Jestem naprawdę przybity, że kończę sezon zerwaniem Achillesa. Muszę ciężko pracować, żeby wrócić mocniejszym w przyszłym sezonie" - napisał Hudson-Odoi w mediach społecznościowych.

Anglik nie wystąpi w przynajmniej pięciu spotkaniach Chelsea. W Premier League The Blues walczą o miejsce dające prawo gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Zmierzą się jeszcze na wyjeździe z Manchesterem United, u siebie z Watfordem i ponownie na wyjeździe z Leicesterem City. Pozostałe dwa mecze zagrają w półfinale Ligi Europy przeciwko Valencii.



Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!! pic.twitter.com/PXC53WszdH — Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) 22 kwietnia 2019





"Jak można na to pozwolić?"

Hudson-Odoi doznał urazu bez udziału rywala. Na początku próbował jeszcze kontynuować grę, ale w 41. minucie zmienił go Hiszpan Pedro Rodriguez.

Znany przed laty walijski piłkarz Dean Saunders dziwił się na antenie radia TalkSPORT, że sztab medyczny Chelsea zezwolił zawodnikowi w ogóle chodzić, biorąc pod uwagę, jak poważna jest jego kontuzja.

- Jak można było mu pozwolić chodzić po murawie z zerwanym ścięgnem Achillesa? Nie potrafię w to uwierzyć. Nie obciążaj nogi! To podstawy. Przerwa w grze w przypadku takiego urazu może potrwać pół roku, a nawet rok - skomentował były gracz Liverpoolu i Aston Villi.