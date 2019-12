Kolejny Polak doczekał się debiutu we Włoszech. "Ekscytujący wieczór"

O transferze Polaka do sardyńskiego klubu wiadomo było już od roku. Przed ubiegłorocznymi Świętami Bożego Narodzenia przechodził on testy medyczne w Cagliari i zebrał na tyle pochlebne recenzje, że podpisał kontrakt. Portowcy otrzymali za niego rekordowe cztery miliony euro. Do Włoch 19-latek przeprowadził się jednak dopiero latem, po mistrzostwach świata U-20. Wcześniej, od stycznia do czerwca grał w Szczecinie na zasadzie wypożyczenia.

W Cagliari długo jednak musiał czekać na swoją szansę. Trener Rolando Maran postawił na Polaka dopiero w czwartkowym meczu 1/16 rundy Pucharu Włoch z Sampdorią, gdzie w roli kapitana, pod nieobecność kilku czołowych piłkarzy, wystąpił Karol Linetty.

Walukiewicz zadowolony

Obie drużyny zagrały w znacznie zmienionych składach niż w poniedziałkowym starciu tych drużyn w Serie A. Wówczas Cagliari zwyciężyło 4:3.

Tym razem na Sardegna Arena kibice zobaczyli trzy gole. Pierwszego dla gospodarzy strzelił już w 7. minucie Alberto Cerri. Taki wynik utrzymywał się do 48. minuty. Wówczas asystujący przy pierwszym trafieniu Daniele Ragatzu sam wpisał się na listę strzelców, podwyższając prowadzenie Rossoblu.

Odpowiedź ze strony Sampdorii mogła przyjść szybko, jednak pierwszy strzał Linetty'ego został zablokowany przez Walukiewicza, a dwa następne były niecelne. Genueńczycy doczekali się kontaktowego trafienia dopiero w 87. minucie. Z błędu Walukiewicza skorzystał wprowadzony kilka minut wcześniej Manolo Gabbiadini. Na wyrównanie przyjezdnym zabrakło już czasu.

- Jestem bardzo szczęśliwy z tego zwycięstwa i możliwości gry. To był dla mnie naprawdę ekscytujący wieczór. Nadal chcę ciężko pracować, aby zasłużyć na kolejne szanse w tym zespole. Koledzy tak bardzo mi pomagają, że muszę wykorzystać każdą chwilę, aby się poprawiać - powiedział po meczu Walukiewicz, cytowany przez oficjalną stronę Cagliari. W 1/8 finału jego drużynę czeka starcie z Interem Mediolan.



Debiutant Szymiński

Również w czwartek debiutu w barwach występującego na zapleczu Serie A Frosinone doczekał się Przemysław Szymiński. Były pomocnik Wisły Płock i Palermo zagrał 90 minut w przegranym 1:2 wyjazdowym meczu IV rundy Pucharu Włoch przeciwko Parmie.