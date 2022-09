Lepiej mieć w kadrze Haalanda czy Lewandowskiego? Xavi zmierzył się z trudnym pytaniem

"Alarm odwołany". Real Madryt wydał komunikat o kontuzji Benzemy Karim Benzema,... czytaj dalej » Lewandowski strzelał dla Barcelony niemal w każdym z dotychczasowych oficjalnych meczów. Przynajmniej na razie jego transfer ocenia się jako strzał w dziesiątkę. Xavi już wielokrotnie podkreślał, że Polaka ceni nie tylko za jego skuteczność.

Haaland czy Lewandowski?

Na piątkowej konferencji znów miał okazję o tym powiedzieć, gdy jeden z dziennikarzy zapytał go, czy lepiej mieć w młodej kadrze weterana jak Lewandowski czy może młodszego snajpera jak Erling Haaland.

- Nie wymieniłbym Roberta za nikogo na świecie - odpowiedział stanowczo Hiszpan. - Jego doświadczenie jest jak stopień naukowy. Jest niezwykle dojrzały, jego sposób bycia odpowiada młodym graczom, a pokora z jaką podchodzi do wszystkiego jest zaraźliwa. Wygrał wszystko, co można, a przyjechał tu i przenosi to na resztę. To, co robi, jest niesamowite - wytłumaczył Hiszpan.

Źródło: Getty Images Xavi Hernandez Robert Lewandowski

Odpoczywał rzadko

Lewandowski w tygodniu zagrał od deski do deski z Viktorią Pilzno (5:1) w Lidze Mistrzów. Wcześniej, w czterech meczach hiszpańskiej ekstraklasy Xavi przed końcowym gwizdkiem ściągnął go tylko raz, w 73. minucie spotkania z Sevillą i to ponoć na prośbę zawodnika.

Biorąc pod uwagę, że w następnym tygodniu Barcelonę czeka arcyważny mecz w Lidze Mistrzów z Bayernem na wyjeździe, dziennikarzy interesowało, czy szkoleniowiec nie zdecyduje się dać odpocząć polskiemu napastnikowi. Xavi nie dał się pociągnąć za język.

- Podobnie jak z Pedrim i innymi piłkarzami, zadecydujemy o tym w dniu meczu. Robert jest dla nas ważny w każdym meczu - przyznał szkoleniowiec.

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, choć Lewandowski jest zaliczany do grona zawodników "nietykalnych", to prędzej czy później nawet on nie uniknie rotacji.

Spotkanie Cadiz - Barcelona w sobotę o godzinie 18.30.