Ostateczny upadek jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci włoskiej piłki

Zamparini był właścicielem Palermo przez 16 lat, kiedy to w grudniu 2018 roku ostatecznie sprzedał klub nieznanej londyńskiej firmie za symboliczne 10 euro. Palermo trafiło w ręce firmy Arkus Networks, która potem poinformowała, że została oszukana przez pośredników pracujących dla bułgarskiej firmy ubezpieczeniowej.

Co prawda sycylijski klub zakończył sezon 2018/19 na bezpiecznym 11. miejscu w Serie B, ale nie przedstawił na czas niezbędnych gwarancji bankowych.

W związku z tym stracił licencję i został wykluczony ze struktur, co oznacza degradację do Serie D, czyli na pierwszy szczebel amatorskich rozgrywek we Włoszech.

W wyniku karnej relegacji do Serie D wszyscy piłkarze i pracownicy klubu zostali zwolnieni ze swoich kontraktów ze skutkiem natychmiastowym. Tym samym z zespołem pożegnali się dwaj Polacy: Radosław Murawski i Przemysław Szymański. Według ostatnich doniesień pierwszy z wymienionych ma przenieść się do drugoligowego Ascoli, a drugi do spadkowicza z Serie A Frosinone.

Zdaniem sądu współpracującego z włoskim związkiem piłki nożnej to właśnie Zamparini jest głównym winowajcą i w największym stopniu przyczynił się do upadku Palermo.

Prał pieniądze

W styczniu tego roku biznesmen trafił do aresztu domowego za fałszowanie dokumentów i pranie pieniędzy. Wyszło na jaw, że powołał do życia firmę o nazwie Mepal (która dysponowała marką Palermo), a następnie w 2017 roku sprzedał ją luksemburskiej firmie Alyssa za milion euro.

Wszystko wskazuje na to, że Alyssa również należała do Zampariniego, który formalnie oddał ją słupom. Dzięki temu mógł wykazać wyższą wartość marki Palermo i obejść obowiązujące we Włoszech finansowe fair play. Bez tego Palermo oficjalnie zbankrutowałoby dwa lata temu.

Włoska federacja nie podzieliła linii obrony Zampariniego. Na mocy piątkowego wyroku były szef Palermo przez pięć lat nie może pełnić żadnych funkcji w piłkarskich strukturach we Włoszech.

Promował piłkarzy

Zamparini to bez wątpienia jedna z najbardziej barwnych i zarazem kontrowersyjnych postaci, jakie w ostatnich dwudziestu latach brylowały w Serie A.

Latem 2002 roku, wtedy jeszcze jako właściciel innego piłkarskiego klubu Venezia, postanowił kupić drugoligowe Palermo za 15 milionów euro i jak najszybciej awansować do ekstraklasy.

Udało się dzięki triumfowi w Serie B w sezonie 2003/2004. Później klub stopniowo poprawiał swoje wyniki w najwyższej klasie rozgrywkowej i po raz pierwszy w historii awansował do Pucharu UEFA (2005/2006), gdzie doszedł do 1/16 finału. To właśnie Zamparini sprowadził i wypromował takich piłkarzy jak Luca Toni, Javier Pastore czy Edinson Cavani.

Do włoskiego futbolu Zamparini może wrócić w lipcu 2024 roku. Będzie miał wtedy 83 lata.