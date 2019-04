Były prezes Barcelony uniewinniony. Spędził w areszcie blisko dwa lata

Spokojna wygrana Barcelony. W środę Messi znów może być mistrzem To nie było... czytaj dalej » Sąd po rozpatrzeniu sprawy uznał, że nie ma wystarczających dowodów potwierdzających winę działacza w odniesieniu do sprzedaży praw do transmisji telewizyjnych towarzyskich spotkań brazylijskiej narodowej drużyny piłkarskiej, a także umowy sponsorskiej między Nike i Brazylią, jak również o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Cztery lata w roli prezesa

Prokuratura początkowo domagała się 11 lat pozbawienia wolności.



Za pierwsze przestępstwo groziło mu do sześciu lat więzienia, a za drugie - do ośmiu.



Rosellowi, który spędził w więzieniu 21 miesięcy, zarzucono, że mógł "wyprać" blisko 20 mln euro związanych z prowizjami za mecze w Brazylii.



W latach 2010-2014 był prezesem Barcelony, wcześniej piastował funkcję wiceprezesa ds. sportowych.