Były piłkarz Liverpoolu po operacji mózgu. "Myślami jesteśmy z tobą"

"Życzymy Dominikowi szybkiego powrotu do zdrowia i jesteśmy gotowi wesprzeć jego żoną oraz rodzinę w tych trudnych chwilach" - napisano na stronie Liverpoolu.



"Dom, myślami jesteśmy z tobą" - dodano.



We are sending our support to @Dominicmatteo21 after the former Reds player was taken seriously ill earlier this week — Liverpool FC (@LFC) November 16, 2019





Osiem lat w Liverpoolu

Matteo w barwach The Reds występował osiem lat i rozegrał 155 meczów, ostatni raz w sezonie 1999/2000.



Bronił także barw Leeds United, Blackburn Rovers i Stoke City.



W kwietniu obchodził 45. urodziny.