Adam Hlousek złożył wniosek o bankructwo i zniknął

Potrafią grać bez Lewandowskiego. Imponujący bilans Barcelony Kontuzja i... czytaj dalej » Trener zespołu FC Trinity Zlin Pavel Vrba przyznał, że nie wie, gdzie podział się piłkarz.

– Nie wiem, gdzie jest Hlousek. Na chorobowym, czy na plaży w Brazylii. Widziałem go jedynie na początku roku. Ktoś go ciągle szuka, ale to nie ja. Pozdrawiam go – powiedział po ostatnim meczu ligowym.

Co się stało z zawodnikiem, który w 2009 roku został wybrany najlepszym czeskim piłkarzem młodego pokolenia, a później zdobył m.in. trzy tytuły mistrza Polski z Legią Warszawa i grał w Lidze Mistrzów?

Jego prawnicy poinformowali, że Hlousek złożył wniosek o bankructwo. Łącznie jest winien w czterech krajach 20 milionów koron (4 mln zł). Jednak czeski "Sport" twierdzi, że kwota ta jest zdecydowanie wyższa, a dziennikarz Jonas Bartos pisze nawet o 70 mln czeskich koron (14 mln zł). O sytuacji Czecha informował również "Przegląd Sportowy".

Wisi pieniądze nie tylko piłkarzom Legii

Czeski "Sport" podaje listę wierzycieli Hlouska. Najwięcej pieniędzy piłkarz jest winien obecnemu zawodnikowi Sparty Praga Ondrejowi Celustce – ponad 7,6 miliona koron (1,5 mln zł). Na drugim miejscu znalazł się były zawodnik Legii Warszawa Fin Kasper Hamalainen, który pożyczył Czechowi 224 tys. euro, czyli 5,2 mln koron (1 mln zł). Nie brakuje również Thomasa Necida, który występował w Legii przez kilka miesięcy na zasadzie wypożyczenia, a także innych piłkarzy.

"Sport" zwraca uwagę, że Hlousek jest ponadto winien pieniądze instytucjom parabankowym, dilerom samochodowym i urzędowi podatkowemu. Na liście wierzycieli pojawiły się także polskie banki i fiskus. Lista nie jest jeszcze pełna, a wniosek nadal nie został zatwierdzony. Sąd miasta Hradec Kralove ogłosił, że zawodnik ma siedem dni na dostarczenie niezbędnych dokumentów, które potwierdzą jego bankructwo, a następnie musi spłacić 30 proc. zadłużenia.

"Pożyczki, długi i niespełnione obietnice wiążą się z całą karierą Hlouska. Pożyczał od kolegów w Niemczech, Polsce, Czechach, od znajomych, rodziny, ludzi z bezpośredniego otoczenia. Sytuacja eskalowała do obecnego stanu, gdy trener Vrba nawet nie wie, gdzie znajduje się piłkarz. Nie brakuje informacji, że ścigają go dłużnicy, a zawodnik zmienił swój numer i prawdopodobnie wyjechał z Czech" - napisał Jonas Bartos w artykule "Historia Hlouska: pracował ciężko jak Nedved, był rakietą ze Slavii. Potem przyszły kontuzje i długi".

Źródło: Newspix Hamalainen (z lewej) i Hlousek na treningu Legii w 2018 r.

Klub zawiesił umowę

Na mocy kontraktu z obecnym klubem Hlousek miał zarabiać ponad 96 tys. koron miesięcznie (19 tysięcy zł), ale ostatnio wypłacano mu jedynie 12 tysięcy koron (2,4 tysiąca zł), gdyż nie był zdolny do gry. Po ostatnich rewelacjach FC Trinity Zlin zawiesiło jego umowę.

"Po dołączeniu do naszego klubu Adam Hlousek został piłkarzem pierwszego zespołu FCTZ. Po kontuzji odniesionej jesienią w sezonie 2022/2023 nie mógł grać. Z powodu długiego okresu leczenia jego miesięcznie uposażenie zostało odpowiednio dostosowane według warunków zawartych w kontrakcie. Wszystko zakończyło się operacją, której efektem jest długotrwała rehabilitacji, w wyniku czego nie może on wypełnić obowiązków zawodowego piłkarza zawartych w umowie. Rozumiemy trudną sytuację prywatną Adama Hlouska i z uwagi na fakt, że jest ona bardzo delikatna, nie zamierzamy w pełni komentować tej sprawy" – napisano w oświadczeniu klubu.

Hlousek, oprócz Legii i FC Zlin, występował ponadto m.in. w FK Jablonec, Slavii Praga, VfB Stuttgart, Viktorii Pilzno i Bruk-Bet Termalica Nieciecza.