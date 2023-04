Ważna decyzja w procesie byłego menedżera Lewandowskiego. "Ostateczne orzeczenie"

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia toczy się sprawa Kucharskiego (zgodził się na upublicznienie nazwiska), byłego menedżera Lewandowskiego, który został oskarżony przez prokuraturę o szantażowanie piłkarza oraz jego żony Anny. Niemcy atakują Lewandowskiego słowami byłego agenta. "Robert bardzo się tego bał" Robert... czytaj dalej »

- Wobec Cezarego K., któremu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, aktualnie są stosowane środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 500 tysięcy złotych oraz zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi - informowała wówczas Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Zażalenie oddalono

23 marca br. sąd zdecydował o uchyleniu poręczenia majątkowego, co spotkało się z zażaleniem ze strony prokuratury. W czwartek, szczęśliwie dla byłego agenta "Lewego", zażalenie oddalono.

- Działania Cezarego Kucharskiego w żadnej mierze nie były działaniami bezprawnymi. Pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje to były informacje, jak słusznie zauważył sąd, od obu stron postępowania, zarówno od Cezarego Kucharskiego, jak i od Anny Lewandowskiej, która bezpośrednio po czynnościach w grudniu 2020 roku informowała o swoich przeżyciach. Trudno więc teraz wyprowadzać z tego wniosek, że te informacje miały wpłynąć na jej kolejne zeznania, które oczekujemy, że będą złożone przed sądem - podkreślił po ogłoszeniu decyzji sądu Krzysztof Ways, adwokat Kucharskiego.

- Jest to ostateczne orzeczenie w tej kwestii. Przyjmuję je do wiadomości i akceptuję - powiedział z kolei profesor Tomasz Siemiątkowski, pełnomocnik Lewandowskiego.

Źródło: Newspix Cezary Kucharski był długoletnim agentem Roberta Lewandowskiego

Według ustaleń śledczych Kucharski od września 2019 roku do września 2020 roku kilkukrotnie groził swojemu byłemu klientowi, że rozpowszechni informacje dotyczące "rzekomych nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych należącej do pokrzywdzonego spółki prawa handlowego". Menedżer do dziś nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.