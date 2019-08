Jeden z najstarszych angielskich klubów przestał istnieć

Czołg przed stadionem w Serbii. "Świętują jedną z najgorszych zbrodni w naszej historii" "Chorobliwa... czytaj dalej » Bury to jeden z najstarszych klubów w Anglii. Został założony w 1885 roku, a w profesjonalnych rozgrywkach ligowych uczestniczył od 1894 r. W przeszłości piłkarze tej drużyny dwa razy sięgali po Puchar Anglii - w 1900 i 1903 r.

Nie pomógł nawet awans

Zadłużenie było tak duże, że nie pomógł nawet wywalczony w kwietniu awans do League One. Od wielu miesięcy piłkarze i pozostali pracownicy klubu nie dostawali wypłaty. Szacuje się, ze Bury było zadłużone w urzędzie skarbowym na 277 tysięcy funtów.

O wszystkim dowiedziały się władze ligi, które postanowiły odjąć klubowi 12 punktów na starcie nowych rozgrywek. Ponadto przedstawiciele The English Football League (EFL) postawili ultimatum właścicielowi Bury. Steve Dale miał do 27 sierpnia do godziny 17:00 przedstawić dowody na to, że jest w stanie zapewnić zespołowi płynność finansową lub znaleźć inwestorów.

Nadzieja umiera ostatnia

Po naradzie z zarządem klubu mężczyzna wiedział, że nie jest w stanie sobie poradzić z narastającym problem, więc jednym rozwiązaniem jest sprzedaż, bądź likwidacja klubu.

Wydawało się, że plan może się udać. Zainteresowanie kupnem Bury wyraziła nawet firma C&N Sporting Risk, która działa w branży sportowej. Jej właściciele wnikliwie przeanalizowali całą sytuację, po czym stwierdzili, że wykup akcji jest nieopłacalny.

Jak się okazało, to była ostatnia deska ratunku. W końcu władze EFL poinformowały, że drużyna z Gigg Lane została usunięta z rozgrywek League One. Dale również nie zamierzał walczyć z wiatrakami, więc postanowił rozwiązać klub. Tym samym bez pracy pozostali nie tylko piłkarze, ale również ok. 150 pracowników.

- Niewątpliwie ten dzień jest jednym z najciemniejszych w najnowszej historii ligi. EFL pracował z determinacją i niestrudzenie, aby uniknąć takiego końcowego rezultatu postępowania. Z wielkim bólem serca musieliśmy jednak to zrobić, aby pozostać rzetelnymi przy podejmowaniu takich decyzji. Po prostu nie mogliśmy pozwolić, aby taka niedopuszczalna sytuacja była kontynuowana i to bez perspektywy jej rozwiązania - powiedziała prezes EFL, Debbie Jevans.

Bolton będzie następny?

Bury jest pierwszym angielskim klubem wycofanym z profesjonalnych rozgrywek od 1992 roku. 27 lat temu z League Two został wykluczony Maidstone United.



Wiele wskazuje na to, że niedługo podobny los spotka Bolton, który do 12 września ma udowodnić zarządowi, że jest w stanie podtrzymać płynność finansową.

Jeszcze w ubiegłym sezonie w klubie z League One występował Paweł Olkowski. Polak podobnie jak wielu innych piłkarzy zdecydował się na rozwiązanie umowy.