Jest pierwszy beniaminek w Premier League. Imponujący wyczyn legendarnego obrońcy

Powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii po roku przerwy "The Clarets" uzyskali po wygranej na wyjeździe z Middlesbrough 2:1 w 40. kolejce. W tabeli mają 87 punktów i wyraźnie prowadzą w Championship. Nad drugim Sheffield United mają 11 pkt przewagi, a nad trzecim Luton Town - 19.

Bilans bramkowy Burnley robi wrażenie: 76-30. Oznacza to, że ma najszczelniejszą obronę i najskuteczniejszy atak w Championship. W tym sezonie drużyna odniosła 25 zwycięstw, zanotowała 12 remisów i poniosła tylko dwie porażki w lidze.



BURNLEY BACK Vincent Kompany’s Clarets are heading back to the Premier League next season after being relegated just last year. This is the earliest a team has clinched promotion to the Premier League. And just look what it means to them. pic.twitter.com/CVr0yzY7NL — Men in Blazers (@MenInBlazers) April 7, 2023

W lipcu Burnley objął trener Vincent Kompany. Pod jego wodzą drużyna w lidze zdobywa średnio 2,23 pkt na mecz. Legendarny obrońca Manchesteru City i reprezentacji Belgii wcześniej pracował w Anderlechcie, a w tym sezonie potwierdził warsztat trenerski w Anglii.



- Jest Wielkanoc, zostało jeszcze siedem meczów, a my już świętujemy. Nie spodziewaliśmy się tego. Chcieliśmy awansować, ale myśleliśmy, że nastąpi to później. Czasami szybciej znaczy lepiej - powiedział Kompany w telewizji Sky Sports.



W zeszłym sezonie Burnley zajęło 18. miejsce w Premier League i spadło z ligi, choć o utrzymanie walczyło do samego końca. Zwolniono trenera Seana Dyche'a, który trenował The Clarets przez niemal 10 lat. W klubie zaszły spore zmiany.



- Znaleźliśmy sposób, choć nie było łatwo. Ale udało nam się wywalczyć dobrą pozycję - stwierdził belgijski szkoleniowiec.



Kompany odmienił styl gry drużyny. Burnley przez lata było uważane za zespół prezentujący toporny futbol. Jednak w Championship narzuca swój styl gry rywalowi i dominuje w posiadaniu piłki.



- W zespole jest wiara i wciąż możemy się poprawiać. To bardzo ekscytujące. Piłkarze cieszą się teraz jak dzieci, świętują i fajnie jest to widzieć - dodał Kompany.

Prezes klubu Alan Pace stwierdził, że wywalczenie awansu w tym roku jest dla niego niespodzianką.



- Latem bardzo długo rozmawialiśmy z Vincentem o naszych celach. Daliśmy sobie dwa, trzy lata na awans. To naprawdę magiczne - ocenił Pace.



"He's one of the most incredible people I've ever met!"



Burnley chairman Alan Pace says it 'means the world' to be promoted pic.twitter.com/s5lvt2rBtx — Sky Sports Football (@SkyFootball) April 7, 2023





Bezpośredni awans do Premier League wywalczą dwie najlepsze drużyny. Trzeci beniaminek zostanie wyłoniony w barażach, w których wezmą udział cztery zespoły z miejsc 3-6.