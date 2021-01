Koniec niechlubnej serii. United doczekali się lidera

Manchester United wydał 21 milionów euro na 18-latka Manchester United... czytaj dalej » Chociaż piłkarze prowadzeni przez Norwega Ole Gunnara Solskjaera mierzyli się z drużyną plasującą miejsce w dolnych rejonach tabeli, to długo nie mogli znaleźć sposobu na jej defensywę.

Udało się dopiero w 71. minucie Paulowi Pogbie. Francuz wykorzystał ładną centrę angielskiego napastnika Marcusa Rashforda i stojąc na linii pola karnego, popisał się ładnym uderzeniem z pierwszej piłki.

Jak za Fergusona

W ten sposób padła zwycięska bramka dla Czerwonych Diabłów, dla których był to 11. z rzędu mecz bez porażki w Premier League. Na tym etapie sezonu - po 17. kolejce - United nie był liderem od grudnia 2012 roku. Tamtą kampanię zakończyli zdobyciem mistrzowskiego tytułu.

Co ciekawe, był to ostatni sezon, w którym kibice United mogli cieszyć się z pierwszego miejsca w tabeli. Potem legendarny sir Alex Ferguson opuścił Old Trafford i rozpoczęła się posucha, jeśli chodzi o trofea w Premier League.



1 – This is the first time Manchester United have ended the day top of the Premier League table, having played as many as 17 games, since the final day of their title-winning campaign in 2012-13 under Sir Alex Ferguson. Restored. pic.twitter.com/fHDP8FWTxY — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2021

W tabeli piłkarze MU zgromadzili 36 punktów, o trzy więcej od broniącego tytułu Liverpoolu. Oba zespoły zmierzą się ze sobą w niedzielę na Anfield.

Uniknęli wstydu

We wtorek zwycięstwo odniosła w końcu ekipa Sheffield United, która pokonała u siebie Newcastle United 1:0, a gola w 73. minucie z rzutu karnego strzelił Billy Sharp.

Zawodnicy trenowani przez Chrisa Wildera byli blisko pobicia niechlubnego rekordu najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Wygrali dopiero w 18. próbie, a gorsza pod tym względem - według danych serwisu statystycznego Opta - była tylko ekipa Bolton Wanderers, która w rozgrywkach 1902/03 potrzebowała na to 22 meczów.



18 - Sheffield United have picked up their first win of the Premier League season, in what was their 18th game - in top-flight history, only Bolton in 1902-03 (22) played more games of a season before earning their first victory. Quenched. pic.twitter.com/1oaVtxFK1u — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2021





Sheffield nadal jest ostatnie w tabeli z pięcioma punktami. Do "pierwszego bezpiecznego" 17. miejsca traci dziewięć "oczek". Newcastle, bez zwycięstwa od sześciu ligowych spotkań, jest na 15. pozycji z 19 pkt.



Wyniki zaległych meczów Premier League:



wtorek

Sheffield United - Newcastle United 1:0

Burnley - Manchester United 0:1

Wolverhampton - Everton 1:2

środa

Manchester City - Brighton (godz. 19.00)

Tottenham Hotspur - Fulham (21.15)

czwartek

Arsenal - Crystal Palace (21.00)