Podejrzany wiek 18-latka z Borussii. Niemcy przyjrzeli się aktowi urodzenia

Granica wieku przesunięta. 16-latek zadebiutował w Bundeslidze Youssoufa Moukoko... czytaj dalej » Pierwszy o sprawie poinformował niemiecki tygodnik "Bunte". O podejrzeniach związanych z prawdziwym wiekiem Moukoko rozpisywał się także brytyjski "Daily Mail", a teraz również dziennik "Bild".

Walczył o niepublikowanie

Najpoczytniejsza gazeta w Niemczech dotarła do kameruńskiego aktu urodzenia zawodnika. Wynika z niego, że piłkarz przyszedł na świat 19 lipca 2000 roku w stolicy kraju Jaunde, ponad cztery lata wcześniej niż dotychczas sam informował. Obecnie w jego oficjalnej metryczce można znaleźć datę urodzenia 20 listopada 2004 roku.

W "Bildzie" czytamy, że "dokument z Kamerunu wydaje się wiarygodny, ale nie można w pełni być pewnym jego autentyczności".

Napisano przy tym, że sam zawodnik przez wiele miesięcy próbował nie dopuścić do publikacji niekorzystnych dla niego informacji. Dopiero sąd we Frankfurcie zezwolił na zaprezentowanie dokumentu.

Źródło: Getty Images Youssoufa Moukoko i rzekomy akt urodzenia z Kamerunu

Najmłodszy strzelec w historii Bundesligi. Kolejne rekordy napastnika Borussii Youssoufa Moukoko... czytaj dalej » Z przedstawionego przez "Bild" aktu urodzenia można dowiedzieć się, że rodzicami piłkarza są Ousman Mohamadou i Youssoufa Harira.

Gdy zawodnik miał mieć oficjalnie dziewięć lat, a prawdopodobnie 13, do Niemiec sprowadził go Joseph Moukoko, który na co dzień zajmował się m.in. skautingiem graczy z Afryki.

Tenże człowiek pod przysięgą miał w sądzie zeznać, że jest jego ojcem. Młody chłopak przyjął nazwisko "taty", co potem miało mu ułatwić karierę.

Dużo starsze kobiety

Ciekawy jest matrymonialny wątek w życiu Youssoufa, który również budzi wątpliwości. Niemieckie media przypominają, że w wieku 12 lat był w związku z 18-latką, a gdy miał 16 lat, to jego partnerką była 23-latka.

Moukokko w przeszłości występował w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec. Zagrał także dwukrotnie w kadrze seniorskiej.

Dotychczas w Bundeslidze wystąpił 48-krotnie strzelił 11 goli. Pierwszą bramkę w niemieckiej ekstraklasie zdobył 18 grudnia 2020 roku. Miał wtedy oficjalnie nieco ponad 16 lat. Nikt nie dokonał tego w młodszym wieku.

W tym momencie leczy kontuzję kostki. Z tego powodu nie zagrał m.in. we wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea. Borussia odpadła w 1/8 finału.