Koronawirus pieczętuje los Coutinho w Bayernie

Oprócz Coutinho latem z Bayernu może odejść również jeden z najdroższych nabytków w historii niemieckiego klubu Corentin Tolisso, którego w 2017 roku pozyskano z Olympique Lyon za 41,5 mln euro. Jak donosi reporter Sky i ekspert od rynku transferowego Max Bielefeld, Francuzem interesuje się Inter Mediolan.

Zabrakło regularności

Lewandowski wygina ciało. Zdalny trening z kolegami z Bayernu Sportowych... czytaj dalej » Od tego czasu wiele się jednak zmieniło. Coutinho imponował w niektórych meczach, jak choćby w grudniu z Werderem, gdy strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty. Częściej jednak notował bezbarwne spotkania, zbierając niskie noty. W ekipie Bayernu zaliczył jak dotąd 32 występy we wszystkich rozgrywkach, w których uzbierał 9 goli i 8 asyst.

Zdaniem niemieckich dziennikarzy to nie wystarczyło, by przekonać szefów bawarskiego klubu do wydania kwoty oczekiwanej przez Barcelonę.

Prawdopodobieństwo bliskie zera

- Prawdopodobieństwo, że Bayern podejmie opcję wykupu ciągle maleje i zbliża się do zera, również z powodu kryzysu wywołanego przez koronawirusa - twierdzi reporter niemieckiego Sky Marc Behrenbeck.

Zawieszenie rozgrywek sportowych, w tym Bundesligi, z powodu pandemii działa na niekorzyść Brazylijczyka. Traci on kolejne szanse, by przekonać do siebie włodarzy klubu z Allianz Areny. Decyzję o ewentualnym wykupieniu zawodnika muszą podjąć do 15 maja.

- Z posiadanych przez nas informacji wynika, że tego nie uczynią. Jednak FC Barcelona również go nie chce. Klub poinformował już o tym jego agenta. Będą szukać dla niego nowego zespołu - wyjaśnił Behrenbeck.

Źródło: Getty Images Philippe Coutinho nie wykorzystał swojej szansy w Bayernie

Zbawienne Wyspy?

Zdaniem niemieckich ekspertów wstępne zainteresowanie Brazylijczykiem wyraziło kilka ekip z Premier League, lecz i one wolałyby pozyskać go na zasadzie wypożyczenia. W podobnym tonie sprawę przestawiają inne europejskie media.

Hiszpańska "Marca" przekonuje, że nawet przed wybuchem pandemii koronawirusa żaden zespół nie chciał zapłacić za kartę Coutinho 80 mln euro, a po zakończeniu kryzysu tym bardziej nie będzie to możliwe. Problem stanowią bowiem również zarobki pomocnika, który za rok gry inkasuje około 13 mln euro.

Według "Daily Star" Barcelona zaoferowała już reprezentanta Canarinhos m.in. londyńskiej Chelsea. Stołeczny zespół ma jednak inne priorytety transferowe na nadchodzące okienko i zdaniem angielskich dziennikarzy byłby zainteresowany wyłącznie wypożyczeniem. Powrót do Premier League mógłby okazać się zbawienny dla kariery Coutinho. To właśnie na Wyspach w barwach Liverpoolu wyrobił sobie markę czołowego pomocnika świata, którą teraz musi odbudować.