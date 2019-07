Lewandowski o odejściu Hummelsa. "Mógł zawalczyć o swoje"

Zaskakujący transfer w Bundeslidze. Mats Hummels wrócił na stare śmieci. Obrońca przeszedł z Bayernu do Borussii Dortmund. Natomiast Paweł Olkowski pożegnał się z Boltonem. Oto najciekawsze wydarzenia na rynku transferowym z 19 czerwca.

Wielki powrót do BVB. Karuzela transferowa z 19 czerwca

Latem Bayern pozyskał dwóch obrońców - Lucasa Hernandeza i Benjamina Pavarda. Obaj mogą grać na środku defensywy. Prawdopodobnie ich transfery spowodowały, że Hummels zdecydował się wrócić do Borussii po trzyletniej przerwie. W ostatnim sezonie Niemiec nie zawsze miał miejsce w podstawowym składzie, a teraz miałby jeszcze mniejsze szanse na grę.

Siedział w więzieniu, przeżył katastrofę i był "królem kiełbas". Koniec ery Hoenessa w Bayernie Cztery dekady,... czytaj dalej » - Mats poprosił nas o rozmowę, by wiedzieć, jak się mają sprawy przed nowym sezonem. Kupiliśmy Lucasa Hernandeza za 80 milionów euro i widzimy go na środku defensywy. Konkurencja oznacza, że gra lepszy. Mats uznał, że woli się usunąć na bok - powiedział szkoleniowiec Niko Kovac.

Rywal Lewego

Głos w sprawie transferu Hummelsa zabrał również Lewandowski. Polak zna 31-letniego obrońcę jeszcze z czasów wspólnych występów w barwach BVB. Później spotkali się ponownie w Bayernie.

- Trzeba uszanować to, że Mats postanowił wrócić do Dortmundu. Szkoda, że już z nami nie gra, ale to jego decyzja, mógł zawalczyć o swoje. Hummels jest teraz naszym rywalem - podkreślił "Lewy" w rozmowie z dziennikiem "Deutsche Welle".

W stolicy Bawarii doświadczony Niemiec byłby teraz co najwyżej rezerwowym. Kovac chce stawiać na Niklasa Suele i Hernandeza, a na środku defensywy mogą również występować wspomniany Pavard i Jerome Boateng.