Lewandowski trenował z Bayernem. "Wracam"

Robert Lewandowski wrócił do treningów z drużyną

Bayern Monachium pokonał na wyjeździe SC Freiburg 3:1 w 16. kolejce Bundesligi. Męczył się jednak okrutnie i uczynił to dopiero w doliczonym czasie gry. Pierwszego gola dla Bawarczyków strzelił niezawodny Robert Lewandowski.

14.12.2019 l Dwa kapitalne podania w pole karne i dwa gole Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu w wielkim stylu wrócił do zdobywania bramek, a jego Bayern zabawił się w Monachium z Werderem Brema, pokonując rywali aż 6:1.

Lewandowski w drużynie roku UEFA jako pierwszy Polak w historii Robert... czytaj dalej » Tuż po zakończeniu rundy jesiennej (21 grudnia) Lewandowski poddał się operacji przepukliny pachwinowej. Na początku stycznia Polak nie pojechał z Bayernem na obóz przygotowawczy do Kataru. W tym czasie trenował indywidualnie pod okiem fizjoterapeuty.

Trenował z zespołem

Niemieckie media podały, że Lewandowski pomyślnie przeszedł testy sprawnościowe i w środę trenował już z resztą zespołu.

"We wtorek przeszedł pomyślnie wszystkie testy na siłowni. Po tygodniu indywidualnych treningów dołączył do zespołu. Nie ma już nawet problemów ze sprintami, podaniami i strzałami" - poinformował "Bild".

Zdaniem niemieckich dziennikarzy trener Hansi Flick będzie mógł skorzystać ze swojego napastnika już w niedzielę. Bayern wznowi rozgrywki Bundesligi od wyjazdowego meczu z Herthą Berlin (godz. 15.30).